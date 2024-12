Die „Kornblume“ in Landsberg schließt nach über 40 Jahren

Bio-Pionier Günther Federer brachte vor über 40 Jahren die Naturkost nach Landsberg. Der Bio-Trend war damals noch jung, die „grünen“ Idealisten nahmen auch weite Anfahrtswege zur „Kornblume“ in Landsberg in Kauf. Seinen ersten Laden eröffnete Federer im Mai 1981 am Flößerplatz, doch wurde dieser schnell zu klein, und so kam es ihm gerade recht, dass ihm die Brüder Zimmermann der ehemaligen Bäckerei Zimmermann den Laden in der Hubert-von-Herkomer-Straße 24 anboten.

