Die Landsberger Rechtsanwältin Annette Meier Goldmann zeigt ihre künstlerische Seite

„Ich bin ein kreativer Mensch“, sagt Annette Meier Goldmann über sich. Dazu gehört für sie auch ihr Beruf als Juristin, in dem zuweilen Kreativität gefordert sei. Bei der Langen Kunstnacht in Landsberg präsentiert die 54-Jährige im Rahmen der Ellinor Holland Kunstpreisverleihung in den Räumen der Kanzlei Feller Mielke Rechtsanwälte am Hauptplatz ihre Werke. Joachim Feller ist überdies Sponsor der Ellinor Holland Kunstpreisverleihung. Die Anwältin zeigt vielmehr Malerei in Acryl auf Leinwand. „Ich gehe damit zum ersten Mal in die Öffentlichkeit“, verrät sie, „und ich bin echt gespannt, wie die Arbeiten ankommen.“ Es werde aber bestimmt interessant und unterhaltsam. Einen Wunsch hat Annette Meier Goldmann und mit dem wird sie nicht allein sein: „Gut wäre trockenes, angenehm warmes Wetter, weil die Kanzlei eine solche schöne Außenterrasse hat und wir dort alles machen möchten.“

Besonderer Gast ist an diesem Abend in der Kanzlei der Zauberer Louis Eckstein. Er wird die Ausstellung zusammen mit der Künstlerin eröffnen und hat einige Überraschungen parat. Annette Meier Goldmann ist Fachanwältin für Erbrecht und Familienrecht. Seit vier Jahren ist sie zusätzlich universitär zertifizierte Mediatorin und Coach, beide Titel erworben über ein Studium beim Europäischen Hochschulverband. Sie ist freiberuflich tätig, abwechselnd in einer Kanzlei in München und bei Feller Mielke Rechtsanwälte in Landsberg. Entsprechend lebt sie auch abwechselnd in beiden Städten. Kreativ zu sein, bedeutet für die kulturinteressierte Anwältin auch, ihr Haus gemütlich einzurichten und im Garten nicht alltägliche Pflanzen zu haben. Spannend sei für sie Mode in all ihrer Vielfalt. Die Anwältin besucht sehr gerne klassische Konzert und Opern und fährt jedes Jahr nach Bayreuth.

Malen das ist ihre Leidenschaft seit rund acht Jahren. Kunstrichtung – da legt sie sich nicht fest. So entstehen gegenständliche, aber auch abstrakte Bilder. Wichtiger Teil der Kunst sind Porträts. „Es gibt unter anderem das Werk“‚zwölf Apostel‘“. Was das genau bedeutet, schweigt die Künstlerin. Die Besucherinnen und Besucher sollen sich bei der Ausstellung am Hauptplatz 153 überraschen lassen. Und wie sieht es bei den Farben aus? Da gibt es kaum Vorlieben, aber einen großen Anspruch: „Sie sollen harmonieren.“ Einzig Gold ist wichtig, das sollte auf jedem Bild vorkommen und diesem seinen Glanz verleihen.

Wann malt eigentlich eine viel beschäftigte Anwältin, noch dazu mit etlichen Interessen? „Nachts“, meint Annette Meier Goldmann dazu lachend. „Wenn ich das Gemalte dann am hellen Tag anschaue, sieht es meistens ganz anders aus.“ Im Sommer jedoch, da wandert die Staffelei bei schönem Wetter nach draußen in den Garten. Dann nimmt sich die Anwältin und Mediatorin auch tagsüber mal Zeit für diese Passion.

Das Programm des Ellinor Holland Kunstpreises:

Die Ausstellung mit den bildenden Künstlern ist im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee ab 18.30 Uhr zu sehen. Die Versteigerung und Verleihung des Ellinor-Holland-Kunstpreises findet dort ab 21 Uhr statt. Vorab kann man im Landsberger Tagblatt per Mail Gebote für die Kunstwerke abgeben. Um den Abend in der VR-Bank Landsberg-Ammersee noch zusätzlich zu versüßen, gibt es dort einen Stand von Hallingers Genuss Manufaktur. Die Hälfte des Erlöses geht an das Hilfswerk unserer Zeitung „Die Kartei der Not“.

Das Hellmairs steht ebenfalls an diesem Abend ganz im Zeichen der Kunstnacht. Als weiterer Partner des LT kann man hier nicht nur einen Drink genießen, sondern auch Feuerkunst erleben und die Tänzerinnen der Tanzschule Kirschgrün. Ein DJ an der Outdoor-Bar lädt zum Zwischenstopp ein und es gibt eine „Künstler-After-Party“ im Freien. Auch im Foyer findet nach den Auftritten im Theater ab 21 Uhr in dieser Nacht eine Party statt.

Icon Vergrößern Dominik Wagmann und seine Feuershow im Hellmairs. Foto: glomex Icon Schließen Schließen Dominik Wagmann und seine Feuershow im Hellmairs. Foto: glomex

Was erwartet unserer Besucher beim Ellinor Holland Kunstpreis noch? Eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin Anette Meier Goldmann bei Feller Mielke Rechtsanwälte und ein kleines aber feines künstlerisches Programm im Stadttheater. Dort gibt es Fotografien aus zehn Jahren Kunstpreis von Thorsten Jordan im Foyer des Stadttheaters zu sehen. Das künstlerische Programm an diesem Abend gestalten im Stadttheater ab 18.30 Uhr Maximilian Hofbauer und die Zwillingsschwestern Franziska und Melanie Überreiter am Klavier sowie Kunstpreisträger und Tänzer Dustin Klein mit einer eigens für die Kunstnacht ausgedachten Choreografie. Der Zauberer Louis von Eckstein zaubert ein wenig vor der Versteigerung und auf der Bühne. Einen Überraschungsauftritt plant die Gruppe "Viva Randerscheinungen". Der Eintritt ist frei.