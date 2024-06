Die Landsberger Wiesn steht heuer auch im Zeichen der Tracht

Am Freitag startet das Volksfest auf der Waitzinger Wiese. Am zweiten Wochenende findet dort das Lechgau-Trachtenfest statt.

Die Landsberger Wiesn ist heuer auch eine Art Trachtenfest. Nicht, weil immer mehr Besucherinnen und Besucher in Tracht gekleidet kommen. Nein, heuer findet am zweiten Festwochenende das Lechgau-Trachtenfest in Landsberg statt und ein Großteil der Veranstaltungen geht im Festzelt über die Bühne. Passenderweise waren die Gäste bei der traditionellen Bierprobe in Lederhose und Dirndl gekommen. Drei Schläge benötigte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, um das Fass anzuzapfen. Eine gelungene Generalprobe für den offiziellen Startschuss des Volksfestes am Freitag.

Für Doris Baumgartl ist die Landsberger Wiesn ein gelebtes Stück Tradition und Identität. Sie freue sich auch darauf, Gastgeberin und Schirmherrin für das Lechgau-Trachtenfest zu sein. Die Stadt Landsberg mit ihrer historischen Altstadt biete dafür das passende Ambiente, sagte sie bei der Bierprobe auf der Terrasse des "Waitzingers" in unmittelbarer Nachbarschaft zum Festplatz auf der Waitzinger Wiese.

Im Biergarten des Landsberger Festzeltes werden zwei EM-Spiele gezeigt

Die Landsberger Wiesn findet heuer vom 14. bis 16. und vom 20. bis 23. Juni statt. Der Wiesn-Rummel mit typischen Volksfestleckereien wie Bratwurst oder Zuckerwatte und Fahrgeschäften, von Autoscooter bis Kettenkarussell, ein Feuerwerk und das Festzelt bieten Gelegenheit zum gemeinsamen Feiern. Das musikalische Angebot im Festzelt (mit Platz für 2500 Personen) von Festwirt Roland Rachinger reicht von Blasmusik über Schlager bis Partysound. Wie im vergangenen Jahr gibt es wieder einen Gospel-Gottesdienst im Festzelt. Ein Höhepunkt in diesem Jahr ist das Lechgau-Trachtenfest am 22. und 23. Juni. Zudem bietet Festwirt Rachinger die Übertragung zweier EM-Spiele im Biergarten des Festzelts an. Dort haben rund 500 Personen Platz.

Bierprobe für die Landsberger Wiesn mit (von links) Veranstalter Edmund Diebold, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, Andreas Kießwetter (Gebietsverkaufsleiter Paulaner Brauerei) und Festwirt Roland Rachinger. Foto: Thomas Wunder

Für Edmund Diepold, der das Volksfest organisiert, schließt sich damit ein Kreis. Denn bereits vor 25 Jahren habe er sich dafür eingesetzt, dass die Tracht auf das Volksfest zurückkehrt. Mittlerweile sei es landauf, landab üblich, dass Frauen Dirndl und Männer Lederhose tragen. Diepold glaubt, dass heuer wegen des Trachtenfests viele Familien kommen werden. Die Attraktion des vergangenen Jahres, das Riesenrad des Schaustellerbetriebs von Robert Scheidacher, konnte Diepold heuer nicht nach Landsberg lotsen. Dafür aber ein Fahrgeschäft, dass die Besucherinnen und Besucher richtig durchschütteln werde.

Das Programm der Landsberger Wiesn:

Freitag, 14. Juni: ab 16 Uhr Wiesn Rummel, ab 17.30 Eröffnung der Wiesn auf dem Georg-Hellmair-Platz mit musikalischer Begleitung durch die Stadtjugendkapelle und Diebolds Konzertorgel, Überraschungen für die Kleinen und 50 Liter Freibier für die Großen, gegen 18.30 Uhr Einzug (mit den Landsberger Vereinen) vom Georg-Hellmair-Platz ins Festzelt auf der Waitzinger Wiese (Marschweg: Start Ludwigstraße – Hauptplatz – Herzog-Ernst-Straße – Hinterer Anger – Sandauer Brücke -Von-Kühlmann-Straße - Gottesackerangerweg – Waitzinger Wiese), ab 19 Uhr „Ozapft is!" Bieranstich im Festzelt mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl , anschließend Bierzeltgaudi mit der Band „Würzbuam", ab 21 Uhr Übertragung des EM-Eröffnungsspiels Deutschland-Schottland im Biergarten.

Sonntag, 16. Juni: 10.30 bis 11.30 Uhr Gospel-Gottesdienst im Festzelt unter musikalischer Leitung von Mondi Benoit, ab 11.30 Uhr Mittagstisch im Festzelt , 11.30 bis 23 Uhr Wiesn Rummel, 14 bis 21 Uhr Bierzeltgaudi mit musikalischer Begleitung durch die Stadtjugendkapelle.

Beim Seniorennachmittag auf der Landsberger Wiesn sind die Hendl beliebt. Unser Foto entstand im vergangenen Jahr. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Donnerstag, 20. Juni: 11 bis 16 Uhr Seniorennachmittag mit musikalischer Begleitung durch die Band „Blechglanz" im Festzelt (alle Seniorinnen und Senioren mit Erstwohnsitz in Landsberg und einem Mindestalter von 65 Jahren sind zu einem Freigetränk und einem halben Wiesnhendl oder einer vegetarischen Alternative eingeladen), ab 14 Uhr Wiesn Rummel, 19.30 bis 23 Uhr Bierzeltgaudi mit musikalischer Begleitung durch die Band „The Mercuries".



ab 22.15 Feuerwerk auf dem Festplatz. Samstag, 22. Juni: ab 14 Uhr Wiesn Rummel, ab 19.30 Uhr Gauheimatabend mit Auftritten der Plattlergruppen des Lechgaus und musikalischer Umrahmung durch die „Lechgaukapelle".

Sonntag, 23. Juni: ab 9 Uhr Kirchenzug der Trachtengruppen zur Stadtpfarrkirche, ab 9.30 Uhr Festgottesdienst in Mariä Himmelfahrt , 11 bis 13 Uhr musikalischer Frühschoppen mit der Stadtkapelle im Festzelt , ab 13.30 Uhr Großer Festzug der Trachtenvereine (rund 1000 Personen) durch die Innenstadt mit anschließender musikalischer Unterhaltung durch den „Musikverein Asch" und Ehrentänze der Vereine im Festzelt , 18 bis 23 Uhr Festausklang mit den „Schöffeldinger Musikanten", ab 21 Uhr Übertragung des EM-Spiels Deutschland-Schweiz im Festzelt .

