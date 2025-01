Die letzten Meter - ein sportlicher Jahresabschluss

Am Vormittag des Silvestertages herrschte in der NWS CrossFit Box eine konzentrierte, aber positive Stimmung. 16 Athletinnen und Athleten hatten sich zusammengefunden, um das Jahr sportlich ausklingen zu lassen – mit einem Marathon auf dem Rudergerät. Eine besondere Aktion, die nicht nur sportlichen Ehrgeiz, sondern auch ein gemeinschaftliches Ziel im Fokus hatte: Spenden für die Lebenshilfe Die Aufgabe war klar: 42 Kilometer auf dem Rudergerät. Fünf Teams und vier Einzelkämpfer nahmen die Herausforderung an. Schon ab 9:30 Uhr war die Box mit den gleichmäßigen Bewegungen der Rudergriffe und Anfeuerungsrufen erfüllt. „CrossFit ist mehr als nur Sport“, erklärt Headcoach Jakob Lange. „Es geht um Gemeinschaft, um das Überwinden von Grenzen – körperlich und mental. Und genau das wollten wir mit diesem Event zeigen.“ Seine Idee war es, den Marathon als Jahresabschluss und Spendenaktion zu kombinieren.

Die Athletinnen und Athleten ruderten sich förmlich in das neue Jahr. Am Ende setzte Timo die Bestmarke bei den Einzelkämpfern mit 2 Stunden, 45 Minuten und 33 Sekunden. Jasmin war mit einer Zeit von 3 Stunden, 11 Minuten und 43 Sekunden die schnellste Frau. Das Team aus Angelo, Jörg und Safet beendete die Strecke in 2 Stunden, 48 Minuten und 9 Sekunden und sicherte sich damit den Sieg in der Teamwertung. Doch im Vordergrund stand nicht nur der sportliche Erfolg. Alle Teilnehmenden spendeten für die Lebenshilfe Landsberg. Gemeinsam mit einem großzügigen Beitrag von Boxinhaber und NWS Gründer George Strakovits, der die Summe verdoppelte, kam ein Betrag von 1200 € zusammen. „Wir wollten zeigen, dass Sport auch eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen kann“, sagte Strakovits. Die Lebenshilfe Landsberg war begeistert von der Aktion. „Diese Unterstützung ist für uns ein tolles Zeichen“, sagte Geschäftsführer Christoph Lauer. „Die gespendete Summe wird den Frauen in unseren Wohnheimen zugutekommen, die sich schon lange einen Selbstverteidigungskurs gewünscht haben. Dank dieser Spenden können wir ihnen diesen Wunsch jetzt erfüllen.“

