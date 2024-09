Die Liebe zu den schönen Dingen: Apotheker Marc Schmid ist Sponsor des Ellinor Holland Kunstpreises

Die Linda Lech Apotheke beziehungsweise Inhaber Marc Schmid werden Sponsoren der Ellinor Holland Kunstpreisverleihung während der Langen Kunstnacht Landsberg 2024 sein. „Seit Jahrzehnten schon“, sagt Schmid, ist die Lechapotheke Teil der Nacht für die Kunst. Künstler aus unterschiedlichen Bereichen konnten in den Räumen bereits ihre Arbeiten in lockerer Atmosphäre präsentieren. Wie das ist, wenn ein Geschäft, primär eine Apotheke, außerhalb der üblichen Zeiten geöffnet ist? In der Kunstnacht präsentiert er in seinen Räumen einen Kontrast zwischen eleganten Mode- und Porträtaufnahmen und abstrakten Gemälden von Melissa Osmanovic.

„Ein paar Aufsteller wegräumen, Rollregale zur Seite schieben – der Aufwand ist überschaubar“, antwortet der Apotheker auf die Frage nach der Arbeit für den einen Abend. Zudem komme jedes Mal sehr viel Energie zurück. „Und ich erfreue mich ganz einfach auch an Kunst jeder Art.“ Marc Schmid hatte ursprünglich nicht vor, Pharmazie zu studieren. Nach dem Zivildienst tendierte der heute 59-Jährige eigentlich zu Medizin, wovon ihm damals jedoch Bekannte abrieten. Als nächstes wurden Lehramt und Sozialpädagogik anvisiert. Schließlich wurde es doch Pharmazie in Regensburg. Nach einer ersten Anstellung in München begann die Laufbahn in der Lechapotheke, die damals noch von seinem Vater Konrad Schmid geführt wurde.

Die Apotheke, ältere Landsberger werden sich erinnern, befand sich ursprünglich im kleinen Zollhaus an der Karolinenbrücke. Derzeit ist dort eine Tagesbar. „Anfang der 1970er-Jahre“ zog die Apotheke an ihren heutigen Standort in der Hubert von Herkomer Straße, am Durchgang zum Peter-Dörfler-Weg. Im Jahr 2006 übernahm Marc Schmid die Lechapotheke. Zuvor, „es war wohl Anfang der 2000er-Jahre“, meint der heutige Inhaber zu wissen, hatte sich die Apotheke bereits dem Dachverband „Linda Apotheken“ mit rund 1000 Mitgliedsapotheken deutschlandweit angeschlossen. Vor fünf Jahren übernahm Marc Schmid zusätzlich die Marienapotheke am Hauptplatz in Landsberg. Er ist Mitglied im Vorstand des Marketing Vereins Deutscher Apotheker mit der Dachmarke Linda Apotheken.

Das Programm des Ellinor Holland Kunstpreises:

Die Ausstellung mit den bildenden Künstlern ist im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee ab 18.30 Uhr zu sehen. Die Versteigerung und Verleihung des Ellinor-Holland-Kunstpreises findet dort ab 21 Uhr statt. Vorab kann man im Landsberger Tagblatt per Mail Gebote für die Kunstwerke abgeben. Und sich die Zeit am Schokostand von Hallingers versüßen. Hier gehen 50 Prozent des Erlöses ebenfalls an die Kartei der Not. Das Hellmairs steht ebenfalls an diesem Abend ganz im Zeichen der Kunstnacht. Als weiterer Partner des LT kann man hier nicht nur einen Drink genießen, sondern auch Feuerkunst erleben und die Tänzerinnen der Tanzschule Kirschgrün. Ein DJ an der Outdoor-Bar lädt zum Zwischenstopp ein und es gibt eine „Künstler-After-Party“ im Freien. Auch im Foyer findet nach den Auftritten im Theater ab 21 Uhr in dieser Nacht eine Party statt.

Icon Vergrößern Dominik Wagmann und seine Feuershow im Hellmairs. Foto: glomex Icon Schließen Schließen Dominik Wagmann und seine Feuershow im Hellmairs. Foto: glomex

Was erwartet unserer Besucher beim Ellinor Holland Kunstpreis noch? Eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin Annette Meier Goldmann bei Feller Mielke Rechtsanwälte und ein kleines aber feines künstlerisches Programm im Stadttheater. Dort gibt es Fotografien aus zehn Jahren Kunstpreis von Thorsten Jordan im Foyer des Stadttheaters zu sehen. Das künstlerische Programm an diesem Abend gestalten im Stadttheater ab 18.30 Uhr Maximilian Hofbauer und die Zwillingsschwestern Franziska und Melanie Überreiter am Klavier sowie Kunstpreisträger und Tänzer Dustin Klein mit einer eigens für die Kunstnacht ausgedachten Choreografie. Der Zauberer Louis von Eckstein zaubert ein wenig vor der Versteigerung und auf der Bühne. Einen Überraschungsauftritt plant die Gruppe "Viva Randerscheinungen".