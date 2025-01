Die Polizei sucht nach zwei Unfallfluchten Zeugen

Am Dienstagvormittag hat eine Frau aus dem Landkreis Landsberg ihren weißen Pkw der Marke Ford auf dem Parkplatz an der Augsburger Straße 46 neben einem schwarzen Pkw geparkt. Als sie laut Polizei nach kurzer Zeit zu ihrem Auto zurückkehrte, erkannte sie linksseitig im Bereich der hinteren Stoßstange einen Sachschaden, der sich auf rund 2000 Euro beläuft. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen.

Wenig später ist es auf demselben Parkplatz zu einer weiteren Unfallflucht gekommen. Gegen 11.15 Uhr hatte dort eine Frau aus dem Kreis Unterallgäu ihren grau-silbernen Pkw der Marke Skoda abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Unfallschaden an der linken Frontschürze sowie Kratzer an der Fahrertür fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, so die Polizei. Der Sachschaden an dem Skoda wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Polizei Landsberg bittet um Hinweise. (AZ)