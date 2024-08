Die Postbank schließt 2026 ihre Filiale in der Kühlmannstraße in Landsberg

Im Jahr 1920 erwarb die Oberpostdirektion Augsburg die „Mayr-Häuser“ an der Ecke Katharinenstraße/Von-Kühlmann-Straße in Landsberg. Ein Jahr später, nach dem Zusammenschluss der beiden Eckhäuser und dem Bau eines Terrassenanbaus für die Schalterhalle, zog die Poststation ein. Seither ist die Post dort zu Hause, die Straßenkreuzung davor wird „Postberg“ genannt. Doch ab 2026, der genaue Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, ist die Post an dem Standort Geschichte. Die Postbank, die ihre Räume im Erdgeschoss angemietet hat, schließt ihre Filiale. Damit muss auch die Deutsche Post einen neuen Partner für ihre Post- und Paketdienstleistungen suchen.

„Ich kann Ihnen bestätigen, dass wir unsere Filiale in der Von-Kühlmann-Straße 1 im Laufe des Jahres 2026 schließen werden“, teilt ein Sprecher der Postbank auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Einen konkreten Termin dafür gebe es noch nicht. Die Post- und Paketdienstleistungen könnten Kundinnen und Kunden auch danach nutzen. Die Deutsche Post werde – wie auch in der Vergangenheit üblich – dafür Sorge tragen, dass die Kundinnen und Kunden auch nach der Schließung der Postbank-Filiale die Postdienstleistungen weiterhin in gewohntem Umfang in ihrer Nähe durch einen Kooperationspartner nutzen können. „Unsere Kundinnen und Kunden informieren wir rechtzeitig vorab, wenn der Termin feststeht, durch Aushänge in der Filiale und ein persönliches Schreiben über den Termin, die nächstgelegene Filiale der Postbank, die Alternativen für die täglichen Bankgeschäfte und wo sie künftig die Postdienstleistungen finden“, teilt der Sprecher mit.

Laut Postbank werden die stationären Angebote immer weniger nachgefragt

Zu den Hintergründen teilt die Postbank folgendes mit: Wie andere Institute auch prüfe die Postbank auf Basis des Kundenverhaltens laufend ihr Vertriebsnetz. „Durch die fortschreitende Digitalisierung beobachten wir schon länger eine deutliche Veränderung im Verhalten der Kundinnen und Kunden der Postbank. Wir stellen fest, dass unsere Mobile- und Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden, und zwar über alle Altersgruppen hinweg.“ Diese Veränderungen würden dazu führen, dass Kundinnen und Kunden die stationären Angebote in den Filialen weniger stark nachfragen.

Seit 1921 ist die Post in dem Gebäude in der Von-Kühlmann-Straße 1 in Landsberg beheimatet. Foto: Christian Rudnik

Die Postbank werde in den kommenden Jahren ein vollständig digitales Produkt- und Serviceangebot schaffen, mittelfristig zu einer “Mobile-First“-Bank entwickelt und ihren Kundinnen und Kunden alle Produkte und Services bequem über Mobiltelefon, Tablet sowie für die persönliche Beratung über ein gestrafftes Filialnetz anbieten. „Im Oktober 2023 haben wir darüber informiert, dass wir das Postbank-Filialnetz in den kommenden Jahren an die veränderte Nachfrage anpassen und die Anzahl der bundesweiten Standorte von derzeit circa 550 bis Ende 2026 schrittweise auf rund 320 reduzieren werden“, teilt der Sprecher mit. In 200 dieser Standorte werden im Rahmen des Kooperationsvertrags mit der Deutschen Post weiterhin Post- und Paketdienstleistungen angeboten. An weiteren 120 Standorten der Postbank können sich Kundinnen und Kunden in einem neuen, ausschließlich auf Bankdienstleistungen fokussierten Filialformat – der Beratungsfiliale - persönlich vor Ort beraten lassen.

Die Postbank habe sich jedoch entschieden, ihre Filiale in Landsberg im Laufe des Jahres 2026 zu schließen. „Die Postbank ist mit ihrer Filiale in der Immobilie Mieter, zur Zukunft des Gebäudes können wir deshalb keine Aussage treffen“, teilt der Sprecher mit. Für die Mitarbeitenden habe man betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. „Alle Kundenberater werden unverändert beschäftigt, in anderen Filialen oder einem der regionalen Beratungscenter, die wir für die Beratung per Video und Telefon aufbauen. Mit den anderen Mitarbeitenden suchen wir das Gespräch.“

Die Postbank betreibt ihre Filiale seit 2011 in der Von-Kühlmann-Straße 1 in Landsberg. Im Jahr 2026 wird sie geschlossen. Foto: Christian Rudnik

Die kostenlose Bargeldversorgung für Kundinnen und Kunden der Postbank in Königsbrunn bleibe bestehen. Die Postbank gehöre zur Cash Group. Damit stünden den Kunden der Postbank alle Geldautomaten der Cash Group Banken kostenlos zur Verfügung. Diesen Service böten auch Einzelhändler in Landsberg an. Darüber hinaus gibt es in Landsberg bei der Deutschen Bank in der Hubert-von-Herkomer-Straße 114 einen Geldautomaten der Cash Group.

Die Postbank ist seit 2011 Mieter in dem Gebäude in der Von-Kühlmann-Straße 1. Damals schloss die Deutsche Post ihre dortige Filiale. Das Unternehmen setzt seither auf externe Partner. Einer davon ist die Postbank. Im Jahr 2011 hatte die Post ihre verbliebenen 400 Filialen, die von eigenen Mitarbeitern betrieben werden, in sogenannte Partnerfilialen umgewandelt.