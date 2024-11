Die Stadt Landsberg kommt in Vorweihnachtsstimmung

In der Stadt Landsberg kommt allmählich vorweihnachtliche Stimmung auf. Bei einem Pressetermin im Festsaal des Historischen Rathauses wurde nun über den Christkindlmarkt informiert, der Ende des Monats eröffnet wird. Außerdem stellte sich bei dieser Gelegenheit das diesjährige Christkindl vor: Die 17-jährige Sara Beckmann kommt aus Kaufering und besucht das Ignaz-Kögler-Gymnasium (IKG) in Landsberg. Eigentlich hätte durch die Fenster des Rathauses da schon der Christbaum auf dem Hauptplatz zu sehen sein sollen. Doch es kam zu Verzögerungen.

Die etwa 65 Jahre alte und 16 Meter hohe serbische Fichte erwies sich als hartnäckig. Vielleicht wolle der Baum noch ein bisschen länger an seinem bisherigen Standort bleiben, mutmaßte Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Dabei sei seine „Anreise“ ausgesprochen kurz: Die Fichte stammt aus einem nur wenige Meter vom Hauptplatz entfernten Garten in der Salzgasse. Laut Baumgartl musste sie aus Sicherheitsgründen ohnehin gefällt werden. Letztlich dauerte dieses Unterfangen länger als zunächst angenommen. Erstmals kam eine neue Transportmethode zum Einsatz: Statt die Äste händisch zusammenzubinden, wurde ein Netzring sanft über den Baumstamm gezogen. Dies sollte einen schonenden Transport ermöglichen. Im Laufe des Nachmittags traf die serbische Fichte dann am Hauptplatz ein und konnte aufgestellt werden.

Icon Vergrößern Mit etwas Verzögerung wurde der Christbaum – eine serbische Fichte – auf dem Hauptplatz aufgestellt. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Mit etwas Verzögerung wurde der Christbaum – eine serbische Fichte – auf dem Hauptplatz aufgestellt. Foto: Christian Rudnik

Rund 70 Händler sind beim Landsberger Christkindlmarkt dabei

In diesem Jahr haben sich nach Angaben der Stadt drei junge Frauen auf den himmlischen Job als Christkindl beworben. Die Entscheidung fiel auf Sara Beckmann. Die 17-Jährige kommt aus Kaufering und besucht die 12. Jahrgangsstufe des IKG. In einem kleinen Casting hat Sara die Jury beeindruckt und ihre Leidenschaft und ihr Engagement für Kinder unter Beweis gestellt. Als ausgebildete Jugendleiterin ist sie unter anderem als Betreuerin bei mehrtägigen Seminaren tätig und leitet eine Ministrantengruppe. Zudem steht Sara Beckmann regelmäßig auf der Bühne, sei es bei Musicals oder Aufführungen ihres Jugendchors. „Ich bin gerne mit Kindern zusammen und rede gerne vor Menschen“, sagte die 17-Jährige bei ihrer Vorstellung. „Ich bin gespannt, was die Kinder fragen und bin für alles offen.“

Das Landsberger Christkindl freut sich darauf, den Kindern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, beispielsweise beim Schreiben der Wunschzettel. Wie in jedem Jahr können Briefe, Bilder und Wunschzettel während des Christkindlmarkts in den Briefkasten neben dem Christkindlhäusl auf dem Hellmair-Platz eingeworfen werden. Das Christkindlhäusl ist nach dem Prolog und dann an den Dienstagen jeweils ab 17 Uhr geöffnet. Sara Beckmann wird auch die feierliche Eröffnung des Christkindlmarkts aus dem Historischen Rathaus heraus vornehmen. Diese findet am Freitag, 29. November, ab 16 uhr statt.

Icon Vergrößern Auch weitere Buden für den Christkindlmarkt trafen am Hauptplatz ein. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Auch weitere Buden für den Christkindlmarkt trafen am Hauptplatz ein. Foto: Christian Rudnik

Rund 70 Händlerinnen und Händler sind in diesem Jahr dabei. Die Kulisse bilden die Landsberger Altstadt rund um die Stadtpfarrkirche, die Fußgängerzone, der Hauptplatz, der Roßmarkt und der Infanterieplatz. Angeboten werden laut einer Presseinformation der Stadt unter anderem Weihnachtsdekoration, Krippenzubehör, Schmuck und andere Handwerkskunst, aber natürlich auch Glühwein, Bratwürste und Maroni. An mehreren Abenden tragen Blasorchester und Musikkapellen aus Landsberg und der Umgebung zur Adventsstimmung bei. Das Programm findet sich im Internet (www.landsberger-christkindlmarkt.de) oder an den Informationssäulen vor Ort. Vor dem Kircheneingang auf dem Hellmairplatz singen die Landsberger Grundschulen dieses Jahr einmal wöchentlich Adventslieder. An den Montagen (2., 9., 16. Dezember) laden die „Sweet Sixties“ jeweils von 17 Uhr bis 17.30 Uhr zum gemeinsamen Singen ein.

In diesem Jahr gibt es zwei Lechstadthütten für Vereine

Neu sind laut Stadt in diesem Jahr besondere Tage für Kinder und Senioren. An gekennzeichneten Ständen soll es jeden Montag für Senioren und an den Dienstagen für Kinder besondere Angebote und Vergünstigungen geben. Zudem wird es dieses Mal zwei Lechstadthütten auf dem Roßmarkt geben, in denen Vereine Kuchen, Gebäck oder andere Dinge verkaufen und sich präsentieren können. Die Öffnungszeiten des Christkindlmarkts sind von Montag bis Freitag, 16 Uhr bis 20 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag von 14 Uhr bis 20 Uhr. Der Schlusstag ist am Sonntag, 22. Dezember.

Erneut gibt es in der Vorweihnachtszeit zudem die Wunschbaumaktion der Stadt. Der Wunschbaum steht ab Freitag, 8. November, im Hof des Historischen Rathauses (Übergang zwischen Alt- und Neubau). Wer Wunsch-Pate werden möchte, kann eines oder mehrere der Herzen vom Wunschbaum abnehmen, die Wünsche besorgen, weihnachtlich verpacken und mit dem Wunsch-Herz bis Freitag, 13. Dezember, in der Tourist-Info abgeben. „Diese Aktion von Landsbergern für Landsberger zur Weihnachtszeit ist großartig und zeigt, dass wir füreinander da sind“, sagt Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Mit der Aktion soll Jugendlichen, Familien und Seniorinnen und Senioren aus finanziell schwächeren Haushalten zu Weihnachten eine Freude bereitet werden. Herzen wurden vorab direkt in Schulen, Seniorenheimen und sozialen Einrichtungen verteilt.