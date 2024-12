Die Vorführungen bei der Weihnachtsshow der FT Jahn rauben den Atem

Swingende Boogie-Schrittfolgen – gespickt mit komplexen Figuren – eröffneten schwungvoll die Weihnachtsshow im gut besuchten Sportzentrum. Dafür gab es viel Beifall, besonders für Trainerin Karin Niedermayer, die zusammen mit Peter Schütz bei der A-Klasse-Weltmeisterschaft 2023 in Genf ihren Abschied von der internationalen Bühne nahm. FT Jahn-Vorstand Andreas Schillinger begrüßte die Gäste, bedankte sich bei über 80 ehrenamtlich Helfenden und bei Edith Sieg für die Organisation, sowie bei Nina Swoboda und Klaus Nowak, die durch das dreistündige, abwechslungsreiche Programm führten.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bezeichnete die Show der FT Jahn als festen und bereichernden Bestandteil der Landsberger Vorweihnachtszeit und dankte allen Mitwirkenden. „Ihr jahrelanger Einsatz macht diesen Verein zu einem lebendigen Mittelpunkt unserer Gesellschaft“, so Baumgartl. Die Leistungsturnerinnen boten mit ihrer Trainerin Sabine Bonenberger anspruchsvolle Bodenakrobatik, Überschläge und großartige Hebefiguren. „Mit ihren 500 Mitgliedern ist die Abteilung Fußball eine der größten“, erklärten die Moderatoren. Jugendleiter Matthias Neumann stellte zu flotter Musik mit den jüngsten Kickern, jeder mit einem Ball vor dem Fuß, unterschiedliche Trainingseinheiten vor.

Icon Vergrößern Die Turnerinnen begeisterten das Publikum im Sportzentrum. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Die Turnerinnen begeisterten das Publikum im Sportzentrum. Foto: Christian Rudnik

Mathilda in ihrem weißen Kleidchen bezauberte zusammen mit den schwungvollen Tänzerinnen der altersgemischten Jazz-Dance-Gruppe. Mit ihrer Trainerin Beate Krebs setzten die Damen ihre Freude an Bewegung charmant in spielerische Tanzelemente um. Das beherrschten auch die fünf Mädels von „Next Level“, deren Showeinlagen mit Franzi Echter sich als Augenweide erwiesen.

Die Turnerinnen bilden eine beeindruckende Formation

Zuvor stellte die Abteilung Bogenschützen mit der langjährigen Ausbilderin Heidi Heise ihre Sportgeräte vor. Flugs war das Netz für die Badminton-Abteilung aufgestellt, die bei gedimmtem Licht funkelnde Bälle darüber schmetterte. Ob im Einzel oder Doppel, die Rückhandaufschläge der Truppe von Marita Holzmann erforderten vollen Körpereinsatz. Beim Leistungsturnen konnte die FT Jahn bereits einige Wettkampferfolge vorweisen. Nicht nur die wunderschönen Elemente des Kasten- und Bodenturnens der kleinen Mädels von Doreen Muchau, oder die anmutigen Sprünge und Überschläge der Schützlinge von Evi Klein beeindruckten das Publikum. Auch die fantastische Darbietung der Girls von Leonie Vortkamp, die mit Eleganz und Präzession der Sonne Italiens entgegenflogen, bekamen anerkennenden Applaus. Am Ende ihrer Performance bildeten alle Turnerinnen mit genialer Technik eine grandiose, gymnastische Formation. Mit einer Choreografie in optima forma, bot die Dance Solution von Nina Swoboda fantasievolles Entertainment.

Icon Vergrößern Beim Badminton zeigten die Spielerinnen und Spieler vollen Körpereinsatz. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Beim Badminton zeigten die Spielerinnen und Spieler vollen Körpereinsatz. Foto: Christian Rudnik

Angefeuert vom Publikum präsentierte die Abteilung Tischtennis mit ihrem Leiter Peter Merkt flotte Matches. Trainer Tobias Planer, ein ehemals Weltklasse-FT-Jahn-Rock’n’Roller, zeigte in perfekter Kooperation mit den Tänzerinnen und Tänzern des RRC Peiting ausgefeilte Akrobatik und atemberaubende Würfe. Am Ende des gelungenen Festes erfreute der Nikolaus mit einer Weihnachtsgeschichte.