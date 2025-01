Diebe von hochwertigen Fahrrädern in Österreich festgenommen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten offenbar mehrere Täter hochwertige Fahrräder, bevorzugt Pedelecs, aus Tiefgaragen in Landsberg, berichtet die Polizeiinspektion Landsberg. Schwerpunkt war hier offenbar der Bereich Valentin-Kindlin-Straße, Ignatius-Merani-Straße, Alois-Elsner-Straße.

Vier mutmaßliche Täter in Österreich festgenommen

Nachdem an einem Fahrrad ein GPS-Tracker angebracht war, konnten Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Polizei in Österreich insgesamt drei Fahrzeuge festgestellt werden, welche eine Vielzahl von Fahrrädern geladen hatten. Vier Männer wurden in diesem Zusammenhang vorläufig festgenommen.

Die Polizei Landsberg bittet insbesondere Bewohner von Wohnanlagen mit Tiefgarage um Nachschau und schnellstmögliche Mitteilung bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 08191 9320, falls ihr Fahrrad entwendet wurde, damit ein Abgleich mit den in Österreich sichergestellten Fahrrädern stattfinden kann. Zudem wird um Hinweise zu den Tätern und deren Fahrzeugen gebeten.

Der Fahndungserfolg zeigt auch, wie wichtig gerade in diesem Deliktsbereich eine schnelle Anzeigeerstattung ist, heißt es im Polizeibericht. (AZ)