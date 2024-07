Diskussionen um Kita: „Emissionen von Kindern sind kein Lärm“

In Landsberg werden dringend mehr Kinderbetreuungsplätze benötigt. Ein Projekt im Westen der Stadt könnte die Situation etwas entspannen. Denn bereits ab September sollen Buben und Mädchen auf einer Grünfläche zwischen Irving-Heymont-Straße und Geschwister-Scholl-Straße in Containern betreut werden. Maximal zwei Jahre später weichen die Mietmodule dann einem dauerhaften Gebäude, das innerhalb weniger Wochen in Holzmodulbauweise errichtet wird. Einige Anwohnerinnen und Anwohnern sind mit dem Standort jedoch nicht einverstanden. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind zahlreiche Hinweise und Bedenken bei der Stadtverwaltung eingegangen.

Dominik Stenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geschwister-Scholl-Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis