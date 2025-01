Eglinger gewinnt Elektrofahrzeug bei Bau- und Heimwerkermarkt Sailer

Zum Erntedankfest verloste die Firma Sailer ein Elektrofahrzeug der Firma WSM im Wert von 11.990 Euro. Passend als Weihnachtsgeschenk überreichte Christian Sailer dem glücklichen Gewinner Hartmut Feige aus Egling an der Paar die Schlüssel für sein neues Elektrofahrzeug. Bei der 1. Probefahrt war Herr Feige sichtlich gerührt und bedankte sich herzlich für die Möglichkeit, ein Elektroauto zu gewinnen. „Ich kann es kaum glauben, dass ich tatsächlich gewonnen habe! Das Elektrofahrzeug wird ihm in Zukunft als praktischer Helfer für Haus und Hof z.B. zum Transportieren verschiedener Dinge eine große Hilfe sein. Und das noch ganz umweltfreundlich.“

Das Gewinnspiel der Firma Sailer zu dem großen Erntedankfest, erfreute sich großer Beliebtheit und zog zahlreiche Teilnehmer an. „Wir wollten nicht nur ein großartiges Fahrzeug verschenken, sondern auch unsere Wertschätzung für die Treue unserer Kunden zeigen“, erklärte Christian Sailer „Vertrauen ist die Grundlage unserer Beziehung zu unseren Kunden, und wir sind stolz darauf, dies mit solch einem besonderen Gewinnspiel zu unterstreichen.“ Regelmäßig veranstaltet die Firma Sailer für Ihre Kunden Gewinnspiele, so wurde z.B. schon ein Humbaur Anhänger, ein Stihl Mähroboter verlost. Wenn Sie sich für ein Geländefahrzeug mit Elektromotor interessieren, schauen Sie doch mal bei der Firma Sailer vorbei, hier gibt es eine große Auswahl an Fahrzeugen. Hier werden Sie professionell beraten und es gibt für jeden Anspruch die passende Lösung. Wir möchten uns bei allen Teilnehmern recht herzlich bedanken.

Nächstes Jahr feiert der Bau- und Heimwerkermarkt sein 40-jähriges Jubiläum, spätestens hier wird es erneut die Möglichkeit geben ein glücklicher Gewinner zu werden.

