Ehemaliger Richter Vonnahme: „Die Corona-Spaziergänger umgehen das Gesetz“

Plus Peter Vonnahme aus Kaufering ist ehemaliger Verwaltungsrichter. Im Interview mit dem LT kritisiert das Landratsamt, dass die Corona-Spaziergänge weiterhin in Landsberg stattfinden dürfen. Warum er die Grundrechte nicht verletzt sieht.

Am Freitag hat die Bund-Länder-Konferenz eine nochmalige Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen. Wie bewerten Sie als ehemaliger Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof die damit verbundenen Einschränkungen unserer Freiheitsrechte?