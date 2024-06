Landsberg

Ein Aktionstag im Zeichen der Kultur in der Landsberger Innenstadt

Beim Aktionstag "Wir sind Stadtkultur" in Landsberg werden unter anderem Projekte wie die LechART Akademie vorgestellt.

Landsbergs städtische Kultureinrichtungen präsentieren sich am 30. Juni an einem Aktionstag. Was dabei geboten ist.

Die Stadt Landsberg lädt am Sonntag, 30. Juni, von 14 Uhr bis 17.30 Uhr zu einem Aktionstag. Unter dem Motto "Wir sind Stadtkultur" präsentieren sich die Kultureinrichtungen der Stadt: Kulturbüro, Stadttheater, Volkshochschule, Stadtbibliothek, die städtischen Museen, die Tourist-Information und die städtische Sing- und Musikschule. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, die Angebote der städtischen Kultureinrichtungen kennenzulernen. Alle Angebote des Aktionstags in Landsberg sind kostenfrei Projekte wie die Lechart Akademie oder die Lange Kunstnacht werden ebenfalls vorgestellt. Das Stadtmuseum lädt zu Führungen durch das Depot und die „Baustelle“ ein und bietet Familien eine kreative Museumswerkstatt. Die Tourist-Information öffnet das Historische Rathaus kostenlos und veranstaltet Stadtführungen sowie eine digitale Schnitzeljagd für Kinder. Musikinteressierte Kinder und Jugendliche können in der städtischen Sing- und Musikschule Instrumente entdecken. Die Stadtbibliothek hat ebenfalls geöffnet und bietet neben einem Bücherflohmarkt Vorlesegeschichten für Kinder an. Die Volkshochschule bietet verschiedene Schnupperkurse an. Zum Abschluss lädt das Kulturbüro um 17 Uhr zur „Literarischen Sommerfrische“ mit der Schauspielerin und Kabarettistin Monica Calla im Innenhof des Historischen Rathauses ein. Alle Angebote während des Aktionstags sind kostenfrei, einige erfordern eine vorherige Anmeldung. Für die abendliche Theatervorstellung „Dreigroschenoper“ des Projekttheaters sind Tickets im Vorverkauf im Theaterbüro und Reisebüro Vivell erhältlich. Das Programm liegt ab sofort bei den städtischen Einrichtungen aus und ist unter www.kulturinlandsberg.de verfügbar. (AZ) Lesen Sie dazu auch St. Ottilien Die Farbenpracht hat eine magische Anziehung

