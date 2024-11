Ein Amerikaner für ein Statement: Das denken Menschen aus der Region über die US-Wahl

Bereits vor der Wahl am 5. November und Trumps Wahlsieg am Mittwochmittag hatten die US-Wahlen durch unterschiedliche Ereignisse Schlagzeilen in der ganzen Welt gemacht. Ein altersschwacher Joe Biden, ein versuchtes Attentat auf Donald Trump, die Ernennung von Vize-Präsidentin Kamala Harris zur neuen Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Und obwohl das Weiße Haus und Washington D.C., der Ort, von dem aus Trump und der mehrheitlich republikanische Senat ab nächstem Jahr ihre Politik machen werden, rund 6775 Kilometer Luftlinie von Landsberg entfernt liegt, beschäftigt die Wahl die Menschen in der Region. Wir haben in der Landsberger Altstadt mal gefragt: „Was ist Ihre Meinung zur US-Wahl?“ Als Anreiz gab es für die Befragten passend zum Thema Amerikaner mit Zuckerguss.

