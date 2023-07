Ein Ehepaar bereichert den Landsberger Orgelsommer

Kantor Winfried Lichtscheidel und seine Frau Agata stellen ihr Können während des Landsberger Orgelsommers unter Beweis. Für ihr Konzert gibt es Bravo-Rufe.

Mit Kantor Winfried Lichtscheidel und seiner Frau Agata ist Landsberg um gleich zwei großartige Organisten reicher. Dies stellen die beiden bei ihrem Konzert in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt eindrucksvoll unter Beweis. Und bereichern das Programm des Orgelsommers mit einer gelungenen Dvorák-Transkription aus Agata Lichtscheidels Feder.

Sie sind es gewohnt, einander zur Hand zu gehen. Andernfalls gäbe es bei Agata und Winfried Lichtscheidel und ihren drei kleinen Kindern wohl ein großes Drunter-und-Drüber. Doch was im Privaten das Leben erleichtert, ist in ihrem Beruf eine echte Herausforderung: Vier Hände gleichzeitig auf den Tasten einer Orgel – damit dieses „drunter und drüber“ gutgeht, braucht es eine eigene Choreografie. Und so sind die einer Partitur gleichenden, dicht gesetzten Notenblätter der beiden vierhändigen Stücke, die sie für ihr Konzert ausgewählt haben, gespickt mit blauen und gelben Markierungen, die genau festhalten, wer wem an welcher Stelle Platz auf den Manualen macht. Dank intensiver Probenarbeit funktioniert das „Finger-Ballett“ aber.

Auftritt in Landsberg: Das Paar ist musikalisch bestens aufeinander eingespielt

Bestens aufeinander eingespielt zeigten sich der Kantor und seine Frau aber nicht nur in dieser technisch diffizilen Aufgabe, sondern vor allem auch in puncto Artikulation und musikalischem Ausdruck. Und hier war das Feld weit gesteckt zwischen dem kuriosen „Adagio F-Dur für eine Flötenuhr“ von Ludwig van Beethoven und der von Agata Lichtscheidel besorgten Orgeltranskription des ersten Satzes „Allegro con brio“ aus Antonín Dvoráks 8. Sinfonie. Quirlig dahin perlend gaben in der kurzweiligen Beethoven-Komposition die Flötenregister den Ton an; fein durchhörbar und präzise, wie vom Walzenwerk ablaufend, gestaltete das Duo dieses anmutige kleine Stück.

Kompositorisch dicht und aus der Fülle musikalischer Mittel schöpfend, eröffnete Dvoráks „Allegro“ dagegen die Möglichkeit, das beeindruckende sinfonische Potenzial der Landsberger Schmid-Orgel abzurufen. Entsprechend eng wurde es am Spieltisch für die beiden Interpreten. Doch das „Finger-Ballett“ lief reibungslos. Auch die Absprache, wer die in den Proben einregistrierten Klänge während des Konzerts nun wie abruft, funktionierte. „Wir haben intensiv geübt“, deutet der Kantor an, wie die fünf Lichtscheidels die Tage vor dem Konzert auf der Empore der Kirche verbracht haben. Fast beiläufig erwähnt Agata Lichtscheidel, dass sie Teile des 2015 für die Sendenhorster Woehl-Orgel notierten Allegro, noch einmal umschreiben musste, da diese einen Ton höher als die Schmid-Orgel, nämlich bis zum „a“ gehe. „So ein kleiner fehlender Ton“, sagt sie, „kann ganz schön viel Arbeit machen.“ Doch nichts von alledem war zu hören.

Und auch die zu ihrer Entstehungszeit vielen als unspielbar geltende Choralfantasie „Wie schön leucht’ uns der Morgenstern“ von Max Reger und Marcel Duprés kaum weniger anspruchsvolles „Prélude et Fugue“ op. 7 Nr. 2, die Winfried Lichtscheidel solistisch vortrug, waren geprägt von der Spielfreude und Musikalität des Interpreten. Mit dem neuen Kantor und dessen Frau an seiner Seite kann sich, das zeigte diese ungewöhnliche Matinee, das Landsberger Publikum wirklich glücklich schätzen. Und honorierte den Auftritt der beiden Musiker mit lang anhaltendem Applaus und immer wieder begeisterten Bravo-Rufen.

Nächster Gast im Landsberger Orgelsommer ist Tommaso Mazzoletti, Titularorganist an der katholischen Kirche Ste. Thérèse in Lausanne. Das Konzert in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt am Samstag, 29. Juli, beginnt um 11.15 Uhr.