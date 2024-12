Ein Schauspieler mit immenser Bühnenpräsenz im Landsberger Stadttheater

Am Ende gab es außergewöhnlichen Applaus für einen außergewöhnlichen Schauspieler, dem es bravourös gelang, sich in alle am tragischen Spiel Beteiligten, mit immenser Bühnenpräsenz, einzufühlen. Mit lauten Bravorufen holte das begeisterte Publikum im ausverkauften Landsberger Stadttheater Michael A. Grimm, der den jüdischen Milchmann Tevje in „Anatevka ist überall“ so sensationell mimte, unzählige Male auf die Bühne zurück.

Hertha Grabmaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bühnenpräsenz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadttheater Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis