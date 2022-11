Ein Tierkrimi aus Landsberg: Zehn Autoren, ein Buch

Zehn Frauen und Männer schreiben ein gemeinsames Buch. Der Tierkrimi für Jung und Alt spielt in Landsberg und Umgebung.

Menschen lieben es, Geschichten zu erzählen. Sind sie gut, berührt man damit die Herzen der Leser. Ein eigenes Buch ist für viele die Erfüllung dieses Traums. Die Schreibwerkstatt in der Landsberger Volkshochschule begleitet Menschen auf diesem Sehnsuchtsweg. Unter der Leitung von Uschi und Klaus Pfaffeneder, selbst Autoren von historischen Romanen und zeitgenössischen Krimis, wurde ein spezielles Projekt verwirklicht: Ein Tierkrimi – und eine Geschichte mit einem Plot, an dem zehn Autorinnen und Autoren mitarbeiten.

Im Mai wurde das Projekt im Rahmen der Landsberger Kreiskulturtage vorgestellt, heißt es in einer Pressemeldung der Schreibwerkstatt. Eine Kunstausstellung, musikalisch begleitete Lesungen, eine Collage und Videos entführten die Zuhörerschaft in das Landsberg der tierischen Charaktere und ließen hinter die Kulissen der Entstehung blicken. Natürlich war das Projekt damals noch längst nicht fertig. Denn aus den einzelnen Versatzstücken musste ein Gesamtwerk entstehen, das sich flüssig liest, in sich logisch und stimmig ist, aber dabei die persönliche Handschrift jedes einzelnen Autors erhält.

Zehn Mitstreiter an so einem Projekt heißt auch kreative Ideen hoch zehn und zehnmal spezielle Talente rund ums Buch, die sich hier bündeln. Das Projekt hat nicht nur eine eigene Webseite bekommen, es wurde auch mit zahlreichen Zeichnungen der Künstlerin Andrea Skorpil versehen. Landsberger Wahrzeichen und die tierischen Hauptakteure vermitteln auch der auswärtigen Leserschaft einen Eindruck von den Schauplätzen im wunderschönen Landsberg. Alles kommt aus dem Landkreis: die Autoren, die Volkshochschule, unter deren Dach die Schreibwerkstatt ihr Zuhause hat, der Verlag – und natürlich die Schauplätze, an denen Alma und ihre Freunde ihre Abenteuer erleben.

Spende an den Tierschutzverein Landsberg

Seinen Ausgang nimmt dieser Tierkrimi in einem Versuchslabor, spricht also das traurige Schicksal von Versuchshunden an. Was lag da näher, als mit dem Verkauf des Buches Tieren zu helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens gelandet sind? Von jedem verkauften Exemplar des Buches „Wo ist Nr. 245?“ geht ein Euro an den Tierschutzverein in Landsberg, wo ja die Geschichte spielt.

Ausleihen kann man das Buch bereits in den Büchereien Landsberg, Kaufering, Prittriching, Egling und Mering. Kaufen kann man es in jeder Buchhandlung oder online – oder in „Karins Bücherkoje“ beim Burchinger Christkindlmarkt (26./27. November). Am Freitag, 25. November, um 18 Uhr stellt Mitautorin und Illustratorin Andrea Skorpil das Buch im Rahmen einer Lesung im „Blütenzart & Kräuterstark“ in Mundraching vor (Achtung, nur mit Anmeldung, beschränktes Platzangebot). Die jeweils aktuellen Lesetermine und mehr Hintergrundinformationen zu diesem besonderen Buchprojekt gibt es im Internet: https://wo-ist-nr-245.de. (AZ)

Lesen Sie dazu auch