Ein wunderbares Chorkonzert in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg

Der Chor der Stadtpfarrkirche bestens vorbereitet und ein feines, in der Mehrzahl aus ausgebildeten Musikern bestehendes Orchester mit Birgit Abe als Konzertmeisterin, dazu gute Solisten und mit Dekanatskirchenmusiker Winfried Lichtscheidel ein Gesamtleiter mit feinem Gespür für die Akustik des Gotteshauses: So kann eine schlicht „Chorkonzert“ betitelte Aufführung in der Landsberger Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt eigentlich nur gelingen. Es wurde eine wunderbare frühabendliche Stunde mit zwei Kompositionen von bedeutenden Komponisten des Barock.

