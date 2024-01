Eine Tagung beschäftigt sich mit Adolf Hitlers Zeit in Landsberg

Wissenschaftler ziehen Mitte März zwei Tage lang eine Bilanz zu Hitlers Zeit in Landsberg und suchen neue Ansätze. Die Forschung weist noch überraschende Lücken auf.

Das Foto vom 26. Dezember 1924 zeigt einen entschlossenen Adolf Hitler. Am Tag seiner Entlassung aus der Landsberger Festungshaft posierte der damals 35-Jährige vor dem Bayertor. Das Foto ist das Motiv für Flyer und Plakate, die auf eine wissenschaftliche Tagung im Historischen Rathaus in Landsberg am 14. und 15. März hinweisen. „Die Weimarer Republik und Adolf Hitler“ lautet deren Titel. Das Programm wurde jetzt bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Für Johannes Hürter und Thomas Raithel vom Institut für Zeitgeschichte spielt Hitlers Zeit in Landsberg eine wichtige Rolle und gerade die Phase danach, in der sich die NSDAP politisch neu aufstellte, sei wenig erforscht. Das soll sich mit der Tagung in Landsberg ändern.

Am 1. April 1924 trat Adolf Hitler, der seit dem Putschversuch vom November 1923 in der Landsberger Strafanstalt in Untersuchungshaft gesessen hatte, seine im „Hitler-Ludendorff-Prozess“ verhängte „Festungshaft“ an. Er genoss in Landsberg privilegierte Haftbedingungen und wurde im Dezember 1924 auf Bewährung entlassen. Rund 100 Jahre nach Hitlers Haftantritt veranstalten das Stadtmuseum Landsberg und das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin eine Tagung, die das wechselseitige Verhältnis von Hitler und der Weimarer Republik thematisiert. Dabei geht es darum, den Stand der Forschung zu bilanzieren und neue wissenschaftliche Ansätze aufzuzeigen.

Museumsleiterin Sonia Schätz sowie Thomas Raithel (Mitte) und Johannes Hürter vom Institut für Zeitgeschichte. Foto: Thomas Wunder

Die Idee zur Tagung stammt von Museumsleiterin Sonia Schätz. „Sie hat uns mit ihrer Anfrage auf Leerstände in der Geschichtsforschung gestoßen“, sagt Johannes Hürter beim Pressegespräch. Denn die Zeit zwischen der Haftentlassung und dem Aufstieg Hitlers und der NSDAP in den Jahren 1931 und 1932 weise Lücken auf. Gerade bei der Beantwortung der Frage, wie es dieser kleinen, teils skurrilen Partei gelungen ist, sich so zu etablieren, dass sie später in Krisenzeiten von großen Teilen der Bevölkerung gewählt wurde. Eine Frage, die auch heute in Bezug auf AfD gestellt werden könne.

Adolf Hitler fand in der Landsberger Haftzeit Ruhe

Die Haftzeit Hitlers in Landsberg spielt eine wichtige Rolle. Wie Hürter sagt, habe Hitler, der unruhige Geist, während der Festungshaft Zeit und Ruhe gefunden, nicht nur den ersten Teil von „Mein Kampf“ zu schreiben, sondern auch seine Strategie zu ändern. „Er kam selbstbewusst und mit großen Ambitionen zurück“, sagt Hürter. Diese Gefühlslage sollte auch das von seinem Fotografen Heinrich Hoffmann inszenierte Foto vor dem Bayertor verdeutlichen. Vor der Strafanstalt durfte nicht fotografiert werden. Das Foto vor dem Bayertor verschenkte Hitler später gerne, oft mit persönlicher Widmung, weiß Thomas Raithel.

Adolf Hitler in seiner Zelle in der Landsberger Strafanstalt. Foto: dpa-langzeitarchiv

Raithel bezeichnet Hitlers Haftentlassung als entscheidenden Wendepunkt in der NS-Geschichte der Weimarer Republik. Gerade deswegen sei es so überraschend, dass diese Phase, und auch jene vor dem Hitlerputsch, so wenig erforscht sei. Hitlers Zeit in Landsberg sieht Johannes Hürter als eine Art Transformationspunkt. Danach gelinge es Hitler und der NSDAP sich in der Bevölkerung zu vernetzen, primär mit den verschiedenen Partei-Organisationen. „Die große Zustimmung in den 1930er-Jahren kam nicht aus dem Nichts“, sagt Thomas Raithel. Er spricht von einer Infiltration bei Frauen-, Jugend- und Studierendenorganisationen.

Lesen Sie dazu auch

Das Programm der Tagung im Historischen Rathaus in Landsberg ist auf zwei Tage verteilt. Panel 1 widmet sich dem Aufstieg Hitlers und der NSDAP in der Anfangsphase der Republik bis zum Novemberputsch. Panel 2 nimmt die Landsberger Haft und den späteren Umgang mit ihr in den Blick. Das dritte Panel behandelt zentrale Inhalte und die Weimarer Wirkungsgeschichte von „Mein Kampf“, der in Landsberg begonnenen Programmschrift Hitlers. In Panel 4 wird abschließend der erneute Bedeutungsgewinn der NSDAP in der Mittel- und Endphase der Republik bis ins Jahr 1932 beleuchtet.

Nationale und internationale Spezialisten sind in Landsberg zu Gast

Nationale und internationale Spezialistinnen und Spezialisten werden diese Themenfelder anhand zentraler Fragen analysieren, sagen Schätz, Hürter und Raithel. In einem Abendvortrag am Donnerstag, 14. März, wird Professor Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, Hitlers Aufstieg in der Weimarer Republik zudem in eine international vergleichende Perspektive stellen. „Wir bekommen aus der Wissenschaft sehr viel Zustimmung“, sagt Thomas Raithel. Man wolle die Forschung zu den Themen anstoßen und hofft auch darauf, bei der Öffentlichkeit Interesse zu wecken.

Die kostenlose Teilnahme an der Tagung oder einzelnen Panels am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. März, im Festsaal des Historischen Rathauses erfordert aufgrund des begrenzten Platzkontingents eine Online-Anmeldung unter www.museum-landsberg.de. Die Buchungsbestätigung soll am Einlass vorgezeigt werden. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des Stadtmuseums.