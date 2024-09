Ellinor Holland Kunstpreis: Eine Anwaltskanzlei mit Faible für Kultur

Feller Mielke Rechtsanwälte ist mit zehn Anwältinnen und Anwälten die größte Kanzlei in Landsberg. Heuer beteiligt sich die Kanzlei als Sponsor bei der Ellinor-Holland-Kunstpreisverleihung und stellt gleichzeitig Kanzleiräume für eine Ausstellung zur Verfügung. Was in Zukunft geplant ist

Direkt am Hauptplatz und mit Blick auf den Schmalzturm sitzt Landsbergs Rechtsanwaltskanzlei Feller Mielke, die sich heuer an der Ellinor-Holland-Kunstpreisverleihung und der Langen Kunstnacht beteiligt. Schon in früheren Jahren traten Anwalt Joachim Feller, aber auch die Kanzlei als Sponsoren auf; heuer nun die Kanzlei. „Wir wollen den Ellinor Holland Kunstpreis und damit auch den Geist der Stiftung unterstützen“, begründet Joachim Feller die Entscheidung. Man sehe es als Verpflichtung an, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.

Icon Vergrößern Werke von Annette Meier Goldmann sind in der Kanzlei zu sehen. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Werke von Annette Meier Goldmann sind in der Kanzlei zu sehen. Foto: Christian Rudnik

Zudem findet im ersten Stock der Kanzlei eine Ausstellung statt. Die Idee dazu sei gemeinsam entstanden, man wolle noch wenig bekannten und auch jungen Künstlerinnen und Künstlern am Anfang ihres Weges Raum für Ausstellungen bieten, sagt Joachim Feller im Gespräch mit unserer Redaktion. Den Anfang machen Gemälde seiner Anwaltskollegin Annette Meier Goldmann, seit 2020 in der Kanzlei tätig und spezialisiert auf Familienrecht.

Spielt das Wetter mit, sollen die Bilder im nach Westen ausgerichteten Dachgarten der Kanzlei im ersten Stock gezeigt werden. Dort bietet sich nicht nur eine interessante Architektur in Verbindung mit altem Ziegelmauerwerk des direkt angebauten Historischen Rathauses – auf einem höher gelegenen Dachgarten, die Kanzlei befindet sich auf drei Etagen des Altstadthauses, könnten Musikerinnen und Musiker platziert werden, die quasi aus dem Off die Ausstellung musikalisch begleiten. Falls es der Wettergott zur Langen Kunstnacht nicht gut meint, kommt auf die Kanzlei allerhand Arbeit zu, denn dann müssen verschiedene Wände im ersten Stock frei gemacht werden. Auch die Bibliothek, ein beeindruckender Raum der Kanzlei, würde dann zum Ausstellungsort. Im Herbst ist bereits die nächste Ausstellung geplant, diese wird Werke des Grafikers und Cartoonisten Dieter Olaf Klama zeigen.

Die Kanzlei blickt inzwischen auf eine 124-jährige Geschichte zurück. Gegründet wurde sie 1900 von Justizrat Dr. Grassmann. Ab 1925 führte sie Rechtsanwalt Höglauer, es folgte der spätere Oberbürgermeister von Landsberg, Hanns Hamberger, der die Kanzlei an Hanns Höcherl übergab, einem Verwandten des damaligen Bundesinnenministers Hermann Höcherl. Volker Dlugosch folgte, 1994 wurde eine Sozietät mit Volker Dlugosch, Marlis Mielke und Joachim Feller gegründet. Mielke und Feller führen die Kanzlei seit 2013. Über die Jahre ist sie stetig gewachsen, mittlerweile sind zehn Anwältinnen und Anwälte tätig.

Dass dadurch so viele Fachbereiche abgedeckt werden können, sei ein starker Wettbewerbsvorteil, denn größere Mandate berührten oft mehrere Fachbereiche, weiß Joachim Feller, der als Anwalt für Strafrecht durch einige spektakuläre Fälle wie die Entführung und Ermordung von Ursula Herrmann und die Derivateaffäre der Stadt Landsberg in den Medien bekannt wurde. Weniger bekannt ist, dass die Kanzlei im Straf- und Familienrecht auch viele prominente Persönlichkeiten vertritt. Trotz allem bleibt Joachim Feller noch Zeit für seine Hobbys, das Polospiel, das ihn zu Wettbewerben rund um den Globus führt. Und die Gitarre, mit der er im Frühjahr 2025 im Rahmen eines Charitykonzerts im Stadttheater Landsberg wieder einmal zu hören sein wird. Feller, Gründungsmitglied des Theatervereins TILL, will dann zum anstehenden 25-jährigen Jubiläum weitere Musiker auf die Bühne bringen, und vielleicht auch Mitglieder seiner früheren Band.

Eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin Annette Meier Goldmann wird in der Kunstnacht am 21. September um 18.30 Uhr in der Kanzlei eröffnet. Mit dabei wird Zauberer Louis von Eckstein sein.