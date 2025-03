Erfolgreicher dritter Kleidertausch in Landsberg

Nachhaltigkeit trifft auf soziales Engagement: Am Sonntag, 16. März, fand im Rahmen des „Festivals der Möglichkeiten“ der dritte Kleidertausch in der Landsberger Lechsporthalle statt. Die Veranstaltung, organisiert vom engagierten Team des Landsberger Kleidertauschs (Daniela Groß, Verena Hiechinger und Karina Brandler) in Kooperation mit der Kommunalen Gleichstellungsstelle und der Gesundheitsregionplus des Landkreises Landsberg, erwies sich erneut als voller Erfolg.

Das Konzept ist so einfach wie genial: Gut erhaltene Kleidungsstücke, die nicht mehr getragen werden, können abgegeben und im Gegenzug neue Lieblingsteile mitgenommen werden – völlig kostenfrei und nachhaltig. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, ihren Kleiderschrank aufzufrischen, ohne dabei Ressourcen zu verschwenden oder die Umwelt zu belasten.

Icon Vergrößern „Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer sowie an die zahlreichen Besucherinnen und Besucher – gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung!“, so das Organisatoren-Team. Foto: Landratsamt Icon Schließen Schließen „Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer sowie an die zahlreichen Besucherinnen und Besucher – gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung!“, so das Organisatoren-Team. Foto: Landratsamt

Doch der Kleidertausch ist mehr als nur nachhaltiger Modekonsum. Er setzt auch ein Zeichen für soziale Verantwortung. Übrig gebliebene Kleidungsstücke wurden an das Rote Kreuz gespendet, während die Einnahmen aus dem Getränke- und Kuchenverkauf dieses Mal der Familienoase Landsberg e. V. zugutekommen werden.

Neben dem Stöbern und Tauschen bot die Veranstaltung auch wertvolle Informationsmöglichkeiten. Die Kommunale Gleichstellungsbeauftragte Susanne Stegmaier informierte darüber, dass derzeit Arbeitgeber im Landkreis gesucht werden, die sich für Familienfreundlichkeit starkmachen und dem Familienpakt Bayern beitreten. Kostenlose Anmeldung unter: www.familienpakt-bayern.de/registrierung-fuer-mitglieder. Das Siegel des Familienpakts Bayern wird in einer Ehrung im Mai überreicht. Franziska Klügl, die Geschäftsstellenleitung der Gesundheitsregionplus, hat mit ihrem Stand zum Thema Endometriose auf eine wichtige gesundheitliche Thematik aufmerksam gemacht.

Der große Zuspruch zeigt: Dieses Format hat Zukunft! Deshalb steht bereits der nächste Termin fest: Im Oktober 2025 wird es die nächste Möglichkeit geben, Kleidung nachhaltig zu tauschen und dabei Gutes zu tun.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.