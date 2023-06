Landsberg

vor 32 Min.

"Es gibt nicht viele Menschen mit Amputationen in der Region Landsberg"

Plus In Landsberg stellen sich Selbsthilfegruppen, Verbände, Organisationen und der Pflegestützpunkt des Kreises vor. Welche Erfahrungen sie machen und Tipps sie geben.

Im Landkreis Landsberg gibt es zahlreiche Unterstützungsangebote für Menschen, die Rat und Hilfe benötigen. Am Samstag stellten sich einige von ihnen in der Landsberger Altstadt vor. Mit dabei war neben der Lebenshilfe, Regens Wagner, dem VdK und dem Pflegestützpunkt des Landkreises unter anderem auch Bernd Schwarz. Er hat sein rechtes Bein bei einem Motorradunfall verloren und wollte die Chance nutzen, die Selbsthilfegruppe "Pro-Thesen-Bewegung" bekannter zu machen und zu informieren.

"Es gibt nicht viele Menschen mit Amputationen in der Region Landsberg", sagte Schwarz im Gespräch mit unserer Redaktion. Dem Landsberger wurde ein Unfall zum Verhängnis. Ein Autofahrer nahm ihm in Dießen die Vorfahrt, das ist sieben Jahre her. Da es vergleichsweise wenig Betroffene gebe, kämen die Mitglieder der Gruppe aus einem größeren Umkreis, so Schwarz. "Wir sind 80 Leute, der harte Kern besteht vielleicht aus 30. Wir treffen uns einmal im Monat, tauschen uns aus und machen Ausflüge."

