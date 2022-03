Eurovision Song Contest: Landsberger Malik Harris startet für Deutschland

Ein Landsberger für Deutschland: Sänger Malik Harris darf zum Eurovision Sing Contest nach Turin.

Der Sänger Malik Harris aus Landsberg wird Deutschland beim Finale des Eurovision Song Contest in Turin vertreten. Der 24-Jährige setzte sich am Freitagabend beim deutschen ESC-Vorentscheid in Berlin mit seinem auf Englisch gesungenen Song "Rockstars" gegen fünf Mitbewerber durch. Er lag in der Gunst der Zuschauer deutlich vorne und erhielt die meisten Stimmen.

In den vergangenen Jahren landete Deutschland meist weit hinten im ESC-Finale. Gelingt mit dem Landsberger nun endlich mal wieder ein Erfolg auf einem der vorderen Plätze? Malik Harris ist in Issing aufgewachsen und ist der Sohn des früheren Talkmasters Ricky Harris. Er erhielt im Jahr 2019 den Kulturförderpreis des Landkreises Landsberg.

