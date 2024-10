Evangelen in Landsberg wählen einen neuen Kirchenvorstand

Am Sonntag, 20. Oktober, finden die Kirchenvorstandswahlen in der Evangelisch-Lutherischen-Kirche in Bayern statt. Rund 1,8 Millionen Wahlberechtigte in 1500 Kirchengemeinden wählen aus den kandidierenden Ehrenamtlichen das Leitungsgremium ihrer Gemeinde. Auch für die Evangelische Kirchengemeinde in und um Landsberg mit ihren knapp 6000 Gemeindemitgliedern bedeutet die Wahl eine Weichenstellung für die Zukunft.

Wer wird gewählt? Für die neun Sitze im Kirchenvorstand der evangelischen Gemeinde Landsberg kandidieren 19 Frauen und Männer. Die Kandidierenden sind im Alter zwischen 25 und 71 Jahren und kommen aus verschiedensten Berufsgruppen. Jede und jeder möchte mit seiner Persönlichkeit und seinem Engagement das evangelische Gemeindeleben aktiv gestalten, heißt es in einer Pressemeldung der Kirchengemeinde.

Ende September wurden die Briefwahlunterlagen an alle Wahlberechtigten verschickt. Diese können entweder per Briefwahl oder am Wahltag direkt an der Urne abstimmen. Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder ab 16 Jahren sowie Konfirmierte ab 14 Jahren. Am Wahltag findet rund um die Christuskirche und im Gemeindehaus zugleich das Gemeindefest statt. Am zweiten Adventssonntag wird der neu gewählte Kirchenvorstand feierlich eingeführt. Die Mitglieder des bisherigen Kirchenvorstands, die aus ihrem Amt ausscheiden, werden verabschiedet.

Spirituelles Leben, gute Seelsorge, Angebote zu aktuellen Lebensfragen für Jung und Alt sowie Kirchenmusik von Gospel bis Klassik sind dem Team der hauptamtlichen Pfarrer, der Diakonin, dem Kantor, der Organistin sowie den Ehrenamtlichen besonders wichtige Themen. Auf dem Herzen liegen der Gemeinde laut Pressemeldung auch gute Rahmenbedingungen für Eltern, Kinder, Erzieherinnen und Erzieher beim anstehenden Neubau und Betrieb der evangelischen Kindertagesstätte in Landsberg. In einer sich verändernden Gesellschaft setze Kirche Zeichen der Verbundenheit und des Miteinanders. Deshalb ruft die Kampagne „Stimm für Kirche“ dazu auf, sich aktiv an der Wahl zu beteiligen und die Zukunft der Gemeinde mitzugestalten.

Am Wahltag ist rund um die Landsberger Christuskirche einiges geboten

Unter dem Motto „Verbundenheit, die guttut“ feiert die Gemeinde am Wahltag, am Sonntag, 20. Oktober, ein buntes Gemeindefest. Zu diesem aktuellen Thema laden um 10.30 Uhr Mitmachangebote Kinder und ihre Familien rund um das Gemeindehaus ein. Gleichzeitig beginnt in der Christuskirche die musikalische Matinee mit Jeanette Höfer und Organistin Cornelia Meyer mit Musik für Saxofon, Orgel und E-Piano. Im Anschluss feiern Jung und Alt einen Gottesdienst zum Thema. Dabei besteht die Gelegenheit, Vikarin Frau Iris Steil zu begrüßen. Sie ist angehende Pfarrerin und beginnt ihren zweijährigen Vorbereitungsdienst in der Gemeinde. Bei Mittagessen, Kaffee und Kuchen stellen sich das Umweltteam der Kirchengemeinde „Grüner Gockel“ und der Posaunenchor vor. Während des Gemeindefestes ist die Wahlurne von 10.30 bis 14 Uhr geöffnet. (AZ)