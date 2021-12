Landsberg

vor 57 Min.

Fährt die S-Bahn bald bis Landsberg?

Derzeit halten am Bahnhof in Landsberg nur Regionalzüge. In einem Gutachten wurde jetzt untersucht, ob in zehn Jahren eine S-Bahn bis in die Lechstadt fährt.

Plus Der Zielfahrplan 2030 sieht eine regionale S-Bahn vor, die Pendler aus dem Landkreis schneller nach München bringen soll. Eine direkte Anbindung der Stadt Landsberg wird untersucht.

Von Thomas Wunder

Der Zielfahrplan 2030 für Bayern, den das Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegeben hatte, sieht auch für die Zugpendler im Landkreis Landsberg Veränderungen vor. So sollen in zehn Jahren keine Regionalzüge mehr in Kaufering und Geltendorf halten. Stattdessen fährt dann die Regional-S-Bahn S24X. Nun wurde untersucht, ob das machbar ist, in welchem zeitlichen Abstand die Züge fahren könnten und ob auch eine Anbindung Landsbergs Sinn macht.

