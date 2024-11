Fahrer eines E-Scooters wird bei einem Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Landsberg ist am Mittwochabend ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der 34-Jährige gegen 18.25 Uhr im Bereich des Königsberger Platzes mit seinem E-Scooter die Augsburger Straße, obwohl die Ampel für den Fuß- und Radweg in südlicher Richtung offenbar auf Rot stand.

Der Mann übersah einen Pkw, der aus Richtung Innenstadt kommend nach rechts auf die Augsburger Straße abbiegen wollte und prallte mit diesem zusammen. Der Fahrer des E-Scooters zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Der 44-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 1050 Euro. (AZ)