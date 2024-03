Fahrradfahrerin fährt auf Auto auf

Fahrradfahrerin übersieht einen wartenden Pkw. Sie verletzt sich beim Zusammenstoß leicht.

Am Samstagvormittag befuhr eine 32-jährige Landsbergerin mit ihrem Fahrrad die Von-Kühlmann-Straße in Landsberg am Lech. Hierbei übersah sie den verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 70-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Die Fahrradfahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro. (AZ)