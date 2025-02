Lumpiger in Landsberg: Sie sorgen dafür, dass alles läuft

Am Lumpigen Donnerstag werden wieder an die 10.000 Menschen in der Landsberger Innenstadt feiern, zuerst beim Umzug und danach auf Plätzen, Gassen und in den Lokalen der Stadt. Damit das närrische Treiben am 27. Februar überhaupt stattfinden kann, sind viele helfende Hände vor, während und nach der Gaudi gefragt. In der Diskussion um die Sicherheitsauflagen ist wieder deutlich geworden, dass die traditionsreiche Veranstaltung ohne sie nicht möglich wäre. Unter dem Motto „Sie sorgen dafür, dass alles läuft“ werden sie von unserer Redaktion vorgestellt.

Dass Umzug und Faschingstreiben wieder im großen Umfang stattfinden, ist maßgebliches Verdienst der Faschingsgesellschaft Licaria, die die Organisation der Veranstaltung übernommen hat. Dort laufen die Fäden zusammen. Bereits Monate vorher beginnen die Vorbereitungen, am Lumpigen selbst, sind die Mitglieder des Elferrats und ihre Mitstreiter vor allem mit der Betreuung der Umzugsteilnehmenden, dem Ablauf der Feierlichkeiten auf der Bühne am Hauptlatz und mit dem Verkauf der Festzeichen beschäftigt. Um die Sicherheitsauflagen von Polizei und Ordnungsamt zu erfüllen, beschäftigt die Licaria einen Sicherheitsdienst (31 Personen), der vor allem an den Eingängen in die Altstadt postiert wird.

Lumpiger Donnerstag: Freiwillige Helfer nehmen Urlaub

Das Technische Hilfswerk Landsberg baut die Absperrungen für Passanten und Fahrzeuge auf, sichert die Umzugsstrecke ab, beteiligt sich an der zentralen Einsatzleitung der Stadt und baut die Absperrungen wieder ab. „Zusätzlich unterstützen wir bei medizinischen Notfällen durch Erste Hilfe oder fordern die Sanitäter an“, sagt Zugtruppführer André Steuck. Rund 30 Helfer sind von 7 bis gegen 20 Uhr im Einsatz, der eine rein freiwillige Leistung darstelle. Deswegen müssen die Helfer auch einen Tag Urlaub nehmen. Schon in den Tagen vor dem Lumpigen werden über 1000 Meter an Leinen, zwei bis drei Lkw-Ladungen mit Baken und deren Standgewichten, Stangen für Leinen und Kabelbinder für die Absperrungen vorbereitet. Das THW stellt fünf Lastwagen und vier Mannschaftswagen sowie Stapler und Anhänger zur Verfügung. Mit den Lastwagen werden die Eingänge in die Altstadt abgesichert. „Am Ende stellt sich das Engagement unserer Helferinnen und Helfer für die Stadt in einer Bandbreite zwischen 600 und 700 Einsatzstunden dar“, sagt André Steuck.

Icon Vergrößern Das THW Landsberg sichert die Umzugsstrecke unter anderem mit Baken ab. Foto: THW Landsberg Icon Schließen Schließen Das THW Landsberg sichert die Umzugsstrecke unter anderem mit Baken ab. Foto: THW Landsberg

Das Bayerische Rote Kreuz war 2023 (mit Faschingszelt auf der Waitzinger Wiese) mit rund 40 Helfern zu Spitzenzeiten im Einsatz, im vergangenen Jahr (ohne Faschingszelt) waren es etwa 20 Helfende. „Heuer wird es ähnlich sein wie 2024“, sagt Pressesprecher Alf Erdt. Hinzu kommen aber jeweils fünf Praktikanten, unter anderem vom Jugendrotkreuz. Aufgabengebiet ist primär die Absicherung der Innenstadt, zudem die Unterstützung und Koordinierung der Einsätze mit Einsatzleitwagen (kleine Leitstelle) am Feuerwehrhaus. Einsatzschwerpunkt ist der Hauptplatz, dort befindet sich eine Station für Erstversorgungen im Rathaus, und seit einigen Jahren auch das Lechufer gegenüber der Post.

Auch die Feuerwehr in Landsberg ist bereit

Für die Landsberger Feuerwehr sind am Lumpigen zwölf Ehrenamtliche von 11 bis 18 Uhr als Sicherheitswache im Einsatz. Sie können im Notfall schnell mit drei Fahrzeugen ausrücken, sagt Kommandant Markus Obermayer. Die Ehrenamtlichen erhalten zwar eine Aufwandsentschädigung, müssen aber an dem Tag freinehmen und können natürlich auch nicht feiern. Mit ihrem Mehrzweckfahrzeug sichert die Feuerwehr auch das Ende des Gaudiwurms ab. Die Feuerwehr rückt am Lumpigen im Schnitt dreimal aus, wie Markus Obermayer sagt. Die Einsätze reichen von Unfällen bis zur kaputten Fensterscheibe.

Icon Vergrößern Die Mitarbeitenden des städtischen Bauhofs reinigen am und nach dem Lumpigen die Plätze und Straßen in Landsberg. Foto: Christian Rudnik (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Mitarbeitenden des städtischen Bauhofs reinigen am und nach dem Lumpigen die Plätze und Straßen in Landsberg. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Vom städtischen Bauhof werden rund 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise wechselnd im Einsatz sein, teilt Pressesprecherin Angelika Urbach mit. Die Arbeiten beginnen Tage zuvor und dauern bis Freitag. Eine zentrale Aufgabe des Bauhofs ist die Sperrung der Altstadt sowie der Parkplätze in der Innenstadt und das Aufstellen von Vorwegweiser an Einfallstraßen. Darüber hinaus bereitet das Team des Bauhofs alle Feierzonen vor. Unter anderem gilt es dabei, den Hauptplatz von Hindernissen wie Blumentrögen, Fahrradständern oder Beschilderungen freizuräumen. Auf dem Hellmair-Platz werden Bauzäune mit Betonfundamenten aufgestellt. Der Durchgang am Schmalzturm wird mit einem Betonfundament gesichert. Um den Verkehr in der Von-Kühlmann-Straße zeitnah wieder freigeben zu können, finden direkt nach dem Faschingsumzug Reinigungsarbeiten statt. Die Arbeiten in der Altstadt-Feierzonen beginnen Donnerstagnacht und dauern bis in den Freitagmorgen. Dazu sind die große Kehrmaschine, eine kleine Kehrmaschine, ein Kranwagen sowie vier Pritschenwagen, Anhänger und ein Radlader im Einsatz. Die Kosten der Arbeitsleistungen mit Maschinen für die Arbeiten rund um den Lumpigen beliefen sich 2024 auf rund 10.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Landsberg wird am Lumpigen Donnerstag von Kräften der Bereitschaftspolizei oder des Einsatzzugs unterstützt. Eine genaue Zahl nennt Pressesprecherin Anita Graf nicht. Heuer wurde zur besseren Einsatzlenkung auch eine Drohne angefordert, die eingesetzt werde, um Übersichtsaufnahmen zu fertigen. Dabei achte der Drohnenpilot besonders darauf, die Drohne nicht über Menschenmengen zu platzieren, um eine Gefährdung für die Besucher auszuschließen. „Durch die Drohne werden grundsätzlich Livebilder übertragen und nicht aufgezeichnet“, sagt Anita Graf.