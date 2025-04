Ferienwohnungen in Landsberg: Zu wenig Angebot, vielfältige Gäste

Landsberg ist ein beliebtes Reiseziel - nicht nur für Touristen, sondern auch für Geschäftsreisende, etwa durch die Penzinger Studios. Doch wo sollen die ganzen Gäste untergebracht werden? In Landsberg sind derzeit 60 Anbieter von Ferienwohnungen gemeldet. Ob das genug ist, darüber wird immer wieder diskutiert.

In der Altstadt von Landsberg ist es gar nicht so leicht, eine neue Ferienwohnung anzubieten, denn es herrschen strenge Voraussetzungen. Es gibt einen rechtskräftigen Bebauungsplan „Altstadterhaltung“, der befolgt wird. Dieser zielt darauf ab, die Wohnnutzung in der Landsberger Altstadt zu sichern. Das erläutert die Pressesprecherin der Stadt, Angelika Urbach: „Deshalb ist in den Wohnungen in der Altstadt über dem ersten Obergeschoss lediglich Wohnen zulässig – jedoch keine gewerbliche Nutzung. Der Stadtrat hat dieses Ziel zuletzt in Einzelentscheidungen bestätigt.“ Unter eine gewerbliche Nutzung würden Wohnungen fallen, die dauerhaft als Ferienwohnung genutzt werden. Im baurechtlichen Sinn sei die Nutzung als Ferienwohnung kein Wohnen, sondern Gewerbe oder gewerbliches Wohnen. „Wenn wir Hinweise auf nicht genehmigte Ferienwohnungen erhalten, gehen wir diesen nach“, sagt Urbach. Wenn man sich den Prospekt der Stadt zum Thema Ferienwohnungen genau anschaut, sieht man viele Ferienwohnungen, die gerade im Angebot sind.

Doris Borger im Innenhof ihres Hauses, das auch eine Ferienwohnung hat. Foto: Christian Rudnik

Es sei der Stadt wichtig, das Thema fehlender Betten für Übernachtungsgäste lösungsorientiert anzugehen. Sei es durch die Verwirklichung eines Hotels wie im Quartier am Papierbach oder zuletzt durch die Aufnahme des Erhalts von Beherbergungsbetrieben als Sanierungsziel in der Altstadt. „Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir die Mieten in unserer Innenstadt auf normalem Niveau halten wollen, beobachten wir die Entwicklung von Ferienwohnungen in Landsberg. Darüber hinaus könnte sich eine geringe Belegung während der Nebensaison negativ auf die Frequenz in unserer Innenstadt auswirken“, so Urbach.

Ferienwohnung Doris Borger in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Angebot und Nachfrage sind im Ungleichgewicht

Ralf Jodl ist von diesen strengen Auflagen betroffen. Er renoviere momentan das Escher Haus, um dort künftig vier Ferienwohnungen anzubieten. Doch die Altstadtsatzung macht ihm einen Strich durch die Rechnung. „Laut der Satzung darf ich jetzt nur noch zwei von vier Wohnungen vermieten. Das muss ich jetzt leider einfach so hinnehmen“, sagt Jodl. Das bedauere er sehr. Seiner Meinung nach würde ein wenig mehr Tourismus Landsberg nicht schaden, vor allem bei der großen Nachfrage nach Unterkünften.

Das ehemalige Escherhaus: Der Stadtrat möchte keine Ferienwohnungen im zweiten Stock dieses Hauses. Foto: Thorsten Jordan, Archivbild

„Die Nachfrage steigt stetig, aber das Angebot ist nicht da“, sagt auch Michaela Grün, die Leitung der Tourist-Info in Landsberg. Die Bettenanzahl reduziere sich, während die Nachfrage steige. Im Jahr 2023 lag die Bettenzahl bei 569, während sie im Jahr 2024 auf 551 zurückging. Trotz dieses Rückgangs der Bettenzahl ist ein kontinuierlicher Anstieg der Übernachtungen zu verzeichnen. So wurden im Jahr 2022 insgesamt 83.011 Übernachtungen registriert, während die Zahl im Jahr 2024 mit 94.702 Übernachtungen deutlich höher ausfiel.

Das Haus mit der Ferienwohnung von Rani und Joachim Wahlich in der Schlossergasse in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Alle genannten Zahlen beziehen sich jedoch ausschließlich auf Unterkünfte mit mehr als zehn Betten. Kleinere Häuser, Ferienwohnungen und einzelne Zimmer seien nicht berücksichtigt worden. Bei den Gästen, die Landsberg besuchen, seien zwei klare Trends erkennbar. Einerseits kommen viele Geschäftsreisende nach Landsberg, die mehrere Wochen bis Monate eine Unterkunft brauchen. Andererseits zieht es auch einige Touristen in die Stadt, die nur ein paar Tage in Landsberg verweilen. Beiden muss man jedoch mit genügend Unterkünften gerecht werden.

Drei bis vier Tage oder gleich ein bis zwei Monate

Trotz der rückläufigen Bettenzahlen gibt es nach wie vor einige Ferienwohnungen im Herzen von Landsberg, die den kulturellen Austausch und den Tourismus in der Stadt lebendig halten. Wir haben mit einigen Betreibern gesprochen. Doris Borger beispielsweise betreibt eine gemütliche Ferienwohnung im Erdgeschoss eines Altbaus im Vorderen Anger der historischen Altstadt von Landsberg. Die Wohnung bietet Platz für zwei bis vier Personen und ist vor allem bei Gästen beliebt, die für ein paar Tage Landsberg erkunden wollen. „In den letzten Jahren gab es auch immer wieder Geschäftsreisende, die mehrere Monate geblieben sind, aber das kommt eher selten vor“, erzählt Borger. Die meisten ihrer Gäste sind Paare, die die charmante Atmosphäre der Altstadt für ein paar Tage genießen möchten.

Cordula Seidl in ihrer Ferienwohnung in der Hinteren Salzgasse. Foto: Christian Rudnik

In der „Villafunkelbunt“ geht es, wie der Name schon andeutet, fröhlich und bunt zu. Die Ferienwohnungen befinden sich in der Schlossergasse in einem historischen Gebäude, das aus dem 13. Jahrhundert stammt. Bei Rani und Joachim Wahlich sind Gäste aller Art willkommen – ganz gleich, ob jung oder alt, privat oder geschäftlich. „Wir durften schon viele verschiedene Nationen bei uns begrüßen – sei es aus China, Kanada oder Portugal“, erzählt Wahlich. Wie lange die Gäste bleiben, hängt von verschiedenen Faktoren ab. „Viele Gäste bleiben nur drei bis vier Tage. Die meisten erkunden Landsberg, verweilen in der Innenstadt oder besuchen Veranstaltungen“, erklärt Wahlich. Oft seien auch Schauspieler der Penzinger Studios unter den Gästen, die dann meist für ein bis zwei Monate bleiben.

So sieht die Ferienwohnung von Cordula Seidl aus. Foto: Christian Rudnik

Auch in der Hinteren Salzgasse, wo sich die Ferienwohnung von Cordula Seidl befindet, gehen Gäste aus aller Welt ein und aus. „Viele meiner Gäste sind Kurzzeiturlauber, die oft nur für ein verlängertes Wochenende bleiben“, erzählt Seidl. Sie besuchen ihre Familie, und besonders im Sommer ist die Ferienwohnung auch bei Radfahrern sehr beliebt. Neben den privaten Urlaubern mieten auch viele Berufspendler die Ferienwohnung. Diese bleiben dann meist für ein bis zwei Monate.