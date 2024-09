Feuerschau, Tanz und eine Künstler-After-Party

An einem Abend voller Kunstgenuss muss auch mit Stil gespeist werden. Deswegen gibt es dieses Jahr eine „Künstler-After-Party“ im Landsberger Restaurant Hellmairs, in Partnerschaft mit dem Landsberger Tagblatt. Da wird es einiges zu genießen geben.

DJ Simon Moritz legt an der Outdoor-Bar auf und Geschäftsführer Dominik Wagmann demonstriert seine Fähigkeiten im Feuerspucken. Besonders lässt es sich aber auch auf den Auftritt der Showtruppe der Tanzschule Kirschgrün freuen. Die will den Gästen in der Langen Kunstnacht ihre Bandbreite zeigen, mit einer Aufführung, die sowohl moderne Streetdance Formen wie Hip-Hop, als auch klassische Tanzformen wie Linedance umfasst. Da sollte für jeden etwas dabei sein, so die Hoffnung von Leiterin Elisabeth Horejsi, die auch Wagmanns Lebensgefährtin ist.

Der Name der Tanzschule bezieht sich darauf, dass jede Kirsche grün anfängt, aber ganz natürlich irgendwann rot wird, manche schnell, manche langsamer. Das spiegelt Horejsis Philosophie als Tanzlehrerin wider: Jeder und jede brauche ein bisschen unterschiedlich lang, um das Tanzen zu lernen, aber mit der richtigen Förderung könnten alle ans Ziel kommen. Die Tanzschule Kirschgrün legt deswegen viel Wert auf eine entspannte Atmosphäre und versucht, die einzelnen Mitgliedern auf ihren Entwicklungswegen individuell zu helfen.

Die Idee, eine Tanzschule zu gründen, hatte Horejsi durch ihre eigenen Schwierigkeiten mit dem Tanzen lernen. Zwar hatte sie großen Spaß daran, sich mit ihren Freunden und Freundinnen zusammen rhythmisch auszudrücken, aber sie wuchs auf dem Land auf, wo Tanzschulen sich eher selten niederlassen. Da kann eine Unterrichtsstunde schon einmal mit einer zweiten Stunde Autofahren einhergehen. Diese ständige Mühe brachte sie auf die Idee, eine mobile Tanzschule zu gründen, die ortsunabhängig – wenn auch mit einem Aufpreis für lange Strecken - für Events oder für zu Hause gebucht werden konnte. Nach ihrer dreijährigen Ausbildung zur Tanzlehrerin etablierte Horejsi die Tanzschule Kirschgrün im Jahr 2016 entsprechend diesem Modell. Der Bedarf war groß genug, dass sie nach drei weiteren Jahren auch einen festen Sitz im ländlichen Allgäu finden konnte. Die Tanzschule Kirschgrün ist jetzt in Untermeitingen gelegen, kann aber immer noch mobil für Events gebucht werden.

Die 24. Lange Kunstnacht findet am Samstag, 21. September, statt. Tanz und Feuerspucken wird es im „Hellmairs“ ab 21 Uhr geben.