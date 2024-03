Landsberg

vor 33 Min.

Fil Tägert und die Kunst des Abschweifens

Plus Der Comedian ist beim s'Maximilianeum in Landsberg zu Gast. Der Berliner ist witzig, streut aber auch Ernstes ein.

Von Romi Löbhard

Ist Abschweifen, vom eigentlichen Thema abkommen, eine Kunstform? Wenn ja, dann ist Fil Tägert ein recht überragender Vertreter dieses Genres. Er selbst nannte sein Programm, mit dem er bei der Landsberger Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum gastierte, schlicht „Cringe“. Was wiederum, wie Kabarett- genauer gesagt vor allem Comedy-Freunde sicher wissen, nichts anderes besagt als Comedy, Humor von einer eigenen Sorte oder auch nachdenken und eigenwillige Thesen in den Raum stellen.

Der Berliner, übrigens ganz in Weiß, kann das alles: Er denkt nach, deckt ein Paradoxon nach dem anderen auf, ist witzig bis hanebüchen komisch. Tägert streut aber auch zwischendurch, meist wenn keiner es erwarten würde, Ernstes, nachdenklich machendes in seinen Redefluss. Diese Bemerkungen können mit der Politik zu tun haben oder sie greifen in den sozialen Bereich. Wer da nicht aufmerksam war, dem kam in der gemütlichen Atmosphäre des Foyers schnell mal ein Bonmot abhanden.

