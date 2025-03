Förderverein der JWR gegründet

Die Johann-Winklhofer-Realschule in Landsberg hat einen Förderverein gegründet. Erklärtes Ziel ist die Unterstützung der Schule bei der Umsetzung wertvoller Projekte. Nach gründlich vorbereiteter Gründungssitzung erfolgte am 12. September 2024 die Eintragung ins Vereinsregister und die Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Der Förderverein der JWR wird sich zunächst auf drei Hauptprojekte konzentrieren. Erstens: Stärkung der mentalen Gesundheit der Schüler; gezielt soll die psychische Gesundheit und Resilienz der Schulgemeinschaft gefördert werden. Zweitens: Unterstützung von IT und Zukunftstechnologien; fortschrittliche Technologie und moderne IT-Bildung stehen hier im Fokus. Drittens: Schaffung eines Wohlfühlraumes für die Schüler der Abschlussklassen.

Valesca Siebert als Vorsitzender des Elternbeirats und Initiatorin ist es "eine Herzensangelegenheit, den Schülerinnen und Schülern hierin bestmögliche Bedingungen für ihre schulische und persönliche Entwicklung zu bieten.“ Mit Stefan Dierauf konnte ein Vorsitzender gewonnen werden, der bereits Erfahrung aus dem Förderverein der Grundschule am Spitalplatz in Landsberg am Lech mitbringt, freut sie sich. Auch die Bereitschaft der Elternschaft insgesamt und der Schulleitung war überwältigend. Schulleiterin Katalin Lutzenberger war begeistert von der Idee und ihre Stellvertreterin Ruth Riedle engagierte sich mit Herzblut bei der Erarbeitung der Satzung. Tommy Pietsch und Sandra Hümmler brachten ihre wertvolle Erfahrung als Mitglieder des Elternbeirats ein, ihre Unterstützung signalisierten auch Christina Schneider und Sonya Wörz aus der Elternschaft.

Weitere Informationen zum Förderverein und zur Mitgliedschaft finden sich auf der Website des Fördervereins: www.jwr-landsberg.de/foerderverein.

