Forstamt verzeichnet Rekord bei der Ankaufaktion von Kastanien und Eicheln

Die diesjährige Ankaufaktion von Kastanien und Eicheln des städtischen Forstamts verzeichnet einen neuen Rekord. Insgesamt kamen laut einer Pressemitteilung der Stadt Landsberg an zwei Nachmittagen 234 Sammlerinnen und Sammler mit insgesamt über elf Tonnen Sammelgut zum Spitalgut, wo sie ihre Herbstfrüchte bei idealem Herbstwetter abgeben konnten. Bereits am ersten Tag wurden genauso viele Annahmen gezählt wie in den Vorjahren zusammen.

Am Ende der beiden Tage überstieg das Sammelergebnis den bisherigen Spitzenwert der Vorjahre deutlich. Insgesamt konnten 5159 Kilogramm Kastanien und 6207 Kilogramm Eicheln angekauft werden. Diese Zahlen zeigen den diesjährigen Mastzyklus der Eichen und die besonderen klimatischen Bedingungen des Jahres. Nach einem kühl-feuchten und regenreichen Frühjahr und Sommer blühten und fruktifizierten die Bäume ausgiebig. Die Kombination aus reichlicher Bodenfeuchte und milden Temperaturen ermöglichte eine optimale Fruchtentwicklung.

Die Wildschweine im Wildpark freuen sich über die Eicheln

Kastanien, die als wärmeliebende Bäume Trockenphasen besser vertragen und meist über ein gut entwickeltes Wurzelwerk verfügen, wiesen wie erwartet eine gute Ernte auf. Der Rekordandrang an beiden Annahmetagen führte zu langen Warteschlangen, die das Forstamtsteam laut der Pressemitteilung voll in Anspruch nahmen. Neben Eltern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkeln, die traditionell die Aktion unterstützen, beteiligten sich in diesem Jahr auch Sportmannschaften mit ihren Trainern und Schulklassen aus Landsberg und der Umgebung an der Sammelaktion.

Ein herausragender Sammler war der junge Tammo Schneider, der beeindruckende acht Kilogramm Kastanien und 37 Kilogramm Eicheln beisteuerte. Für das Damwild und die Wildschweine des Lechparks Pössinger Au ist das gesammelte Futter eine wertvolle Ergänzung in den Wintermonaten, wenn das natürliche Nahrungsangebot knapper wird. Besonders Eicheln, die bei Wildschweinen hoch im Kurs stehen, sowie Kastanien, die das Damwild bevorzugt, liefern hochwertiges Eiweiß, Mineralstoffe und Vitamine wie E, C und B. Das Forstamt Landsberg dankt in der Pressemitteilung den vielen fleißigen Sammlerinnen und Sammlern für ihren Einsatz. Die beeindruckende Sammelmenge zeige, wie sehr die Landsbergerinnen und Landsberger zur Versorgung der heimischen Wildtiere beitragen. (AZ)