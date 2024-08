Fotografin Tanja Hust „malt mit der Kamera“

Malerei und Fotografie werden oft als Gegenstücke betrachtet, aber die Dießener Fotografin Tanja Hust will sie in ihrer Arbeit zusammenbringen. Durch eine Mischung aus ungewöhnlichen Belichtungseinstellungen und nachträglicher Bearbeitung kreiert sie emotionale und traumähnliche Bilder, die fast nach Gemälden aussehen, oft bewusst etwas verwischt. Anstatt die Welt rein realistisch abzubilden, möchte die Künstlerin ihre Motive in sich selbst finden, reflektieren und nach ihrer eigenen Sichtweise wiedergeben. „Malen mit der Kamera“ nennt Hust, die im September bei der Langen Kunstnacht in Landsberg ausstellt, diese Herangehensweise. Das LT stellt in loser Reihe einige der Künstler der Kunstnacht vor.

Das Thema, das sie am meisten bewegt, ist das Wasser. Insbesondere der Ammersee ist ein Motiv, das für ihre Karriere sehr bedeutend ist. Hust wurde in Bremen geboren und war bereits als Schülerin sehr Kunst-affin. Sie absolvierte am Gymnasium einen Leistungskurs im Kunstbereich und malte gelegentlich Aquarelle in ihrer Freizeit, aber die Trockenheit ihres Unterrichts nahm ihr nach und nach die Freude am Thema. Anstatt sich weiter als Künstlerin ausbilden zu lassen, studierte sie Betriebswirtschaft und fand eine Position als Qualitätsmanagerin in München. Die Kunst ließ sie dennoch nie völlig los.

Fotografin Tanja Hust stellt im Vorderanger aus

In ihrer Freizeit entdeckte sie die Fotografie für sich und war fasziniert von der Technik, insbesondere den Weisen, wie unterschiedliche Belichtungszeiten ihre Fotos und die „Sichtweise“, die sie präsentierten, verändern konnten. Der Fakt, dass sie als Fotografin aus den Umständen und Motiven, die sie vorfindet, das Beste machen muss, half ihr, sich selbst neu zu erfinden. Als Hust und ihr Ehemann sich im Jahre 2014 entschlossen, an den Ammersee zu ziehen, sah sie das als Möglichkeit, sich auf ihre Leidenschaft für die Landschaftsfotografie zu konzentrieren. Drei Jahre später begann Hust, Fotokalender zu verkaufen und mittlerweile ist sie selbständige Fotografin. Ihre Kunstwerke finden sich in Ausstellungen über ganz Deutschland hinweg.

In der 24. Langen Kunstnacht am Samstag, 21. September, wird Hust eine Auswahl ihrer Traumbilder im Einrichtungsgeschäft Hofart am Vorderanger ausstellen. Zusätzlich zu bereits bekannten Stücken aus unter anderem ihrer beliebten Schwarz-Weiß-Fotolinie „White Line“ werden auch bislang unveröffentlichte Fotos zu sehen sein.