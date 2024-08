Fünf Männer in Auseinandersetzung in der Münchener Straße involviert

Auf offener Straße kam es am frühen Samstagabend in der Münchener Straße in Landsberg zu einem Streit zwischen mehreren erwachsenen Männern. Vier von ihnen griffen einen anderen an, der sich wehrte und dabei einem der Angreifer die Nase brach. Als die Polizei eintraf, waren alle Beteiligten noch vor Ort. Die Polizeiinspektion Landsberg hat mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, eingeleitet. (AZ)

