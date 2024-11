Fußgänger und Hund werden auf der Breslauer Straße angefahren

In Landsberg sind am Dienstagvormittag ein Fußgänger und sein Hund von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 85-jähriger Mann aus dem Landkreis mit seinem Pkw die Breslauer Straße. An einer Ampel übersah er, dass diese für ihn auf Rot stand, ebenso wie einen querenden 51-jährigen Fußgänger mit seinem Hund.

Der Autofahrer touchierte den Fußgänger und dessen Tier. Dadurch wurden der 51-Jährige und sein Hund leicht verletzt, so die Polizei. Am Pkw entstand kein Sachschaden. Der 85-Jährige blieb unverletzt. (AZ)