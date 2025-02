Gelungener Auftakt in die Landsberger Poetry-Slam-Saison

Der inzwischen im ganzen deutschsprachigen Raum beliebte Poetry-Slam des Kreisjugendrings Landsberg lockte erneut Poeten von nah und fern ins Stadttheater, um für das Publikum eine Wundertüte an Literatur zu präsentieren. Die Regeln sind simpel: Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten fünf Minuten Zeit, um einen selbstverfassten Text vorzutragen. Hilfsmittel jeglicher Art sind untersagt. Es entscheidet der Applaus des Publikums über den Ausgang des Abends.

Mit wachsamen Augen und Ohren über den Wettstreit der Dichter und Dichterinnen und mit Unterhaltung zwischen den Auftritten führte dabei wieder Moderator Ko Bylanzky durch den Abend. Eröffnet wurde der Literaturzirkel von Sarah Palooza aus München. Sie trug einen Text vor, in dem sie von der Art von Liebe erzählt, die nach toxischen Beziehungen oft aufgegeben wird und schließlich doch ganz unerwartet kommt. Danach präsentierte erstmalig Marina Sigl aus Stuttgart einen Text in Landsberg. Neben vielen Siegen bei Poetry-Slams im ganzen deutschsprachigen Raum wurde sie 2022 Baden-Württembergische Vizemeisterin. Im Stadttheater ließ Goethe gegen Schiller in einem erbarmungslosen Rap-Battle um den Titel des größten Literaten reimen.

Ein Text über die Eigenarten der deutschen Sprache

Danach betrat Dominik Heißler aus Freiburg die Bühne, der bereits als vielversprechender Newcomer der Szene gilt. Er gewann im vergangenen Jahr die Baden-Württembergische Landesmeisterschaft und schaffte es bei den deutschsprachigen Meisterschaften bis ins Finale. In seinem Text sprach er über die Eigenarten der deutschen Sprache. So heißt es laut ihm „man ist entweder reingeboren oder man geht an ihr zugrunde“. Beendet wurde die erste Hälfte von Skog Ogvann aus Leipzig, seines Zeichens zweifacher Thüringer Landesmeister, mehrfacher Gewinner des Slams im Stadttheater und auf vielfachen Publikumswunsch wieder im Line-up. Er trug seine Geschichte „Herr Ronika beschließt zu erben“ vor und erzählte dabei in schnellen, lockeren Reimen die humoristische Aufarbeitung von Simone, die aus einem Panzer quer durch den Himmel fliegt.

Poetry-Slam-Moderator Ko Bylanzky (vorne) mit allen Teilnehmenden auf der Bühne des Landsberger Stadttheaters. Foto: Thorsten Jordan

Die zweite Hälfte wurde eröffnet von Philipp Potthast aus München. Auch er ist durchaus ein bekanntes Gesicht in der Szene als zweifacher Münchner Stadtmeister und bayerischer Meister 2019. Er erprobte am Landsberger Publikum den Text, den er auf der Hochzeit einer Freundin präsentieren will. Darin ging es darum, wie die Romantik bei den aktuellen Dating-Gewohnheiten zwischen Online-Dating und Trash-TV verloren geht, aber auch über kultige Gegenbeispiele wie seine Großeltern. Manuel Schumann aus Augsburg nutzte seinen Text für eine klare politische Positionierung und setzte den Fokus dabei stark auf die Themen Migration und Integration. Etwas, das ihm durch seine Arbeit als Deutschlehrender am Herzen liege.

Auch der Germeringer Slam-Master Mate Tabula ging in seinem Text auf Politik ein und verglich den sinkenden Zufriedenheitsgrad Deutschlands mit dem glücklichsten Land der Welt: Finnland. So stellte er sein neues Konzept vor, dass wieder für mehr Zufriedenheit in Deutschland sorgen soll: finnische Bunker. Beendet wurde die zweite Hälfte von Fabian Baudrexl und seiner Metapher eines Phönix, der sich nach Startschwierigkeiten wieder aus der Asche erhebt.

Im Finale standen sich schließlich Dominik Heißler und Philipp Potthast gegenüber. Letzterer setzte bei seinem Finaltext auf Ehrlichkeit über die Erschöpfung der Alltagsroutine, aber auch über die Akzeptanz von Mittelmäßigkeit. Heißler setzte dagegen auf einen Text über Essgewohnheiten, der sich insbesondere auf Veganismus und die üblichen Fragen konzentriert, mit denen man als Veganer konfrontiert wird. Eine Entscheidung war beim lauten Tosen der Menge nicht auszumachen, weswegen der Abend mit einem Doppelsieg der beiden Finalisten endete. Es war ein durchaus gelungener Start in die neue Poetry-Slam-Saison.