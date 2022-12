Gesperrte Saarburghalle in Landsberg: So ist der Zeitplan

Plus Nun steht fest, wie das Dach der Landsberger Saarburghalle ertüchtigt werden soll. Warum es schwierig ist, Ausweichmöglichkeiten für die Vereine zu finden.

Seit Ende November ist die Turnhalle in der Katharinenvorstadt – unter den Sportlern die Saarburghalle – gesperrt, weil im Dachtragwerk ein frischer Riss entdeckt worden war. Mehrere Landsberger Sportvereine sind davon betroffen, insbesondere aber die Handballer. Im Bauausschuss des Stadtrats wurde nun das weitere Vorgehen besprochen.