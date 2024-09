Grillfest der Ü50-Kapelle des Bezirks Lech-Ammersee

Die Musikerinnen und Musiker der Ü50-Kapelle trafen sich kürzlich zum alljährlichen Grillfest am Grillplatz der Welfenkaserne in Landsberg. Ohne ihre Instrumente, aber in Begleitung ihrer Partner, genossen die Orchestermitglieder die köstlichen Grillspezialitäten, die von Alfred Geißler und Ludwig Erdt zubereitet wurden. Neben einer Vielzahl von Salaten und Desserts brachten die Musiker Martin Storhas und Rudi Schaller auch ihren selbst gemachten Likör mit, den die Anwesenden probieren konnten. Die erfahrenen Musiker schätzten die Gelegenheit, sich außerhalb der Musikproben zu einem gemütlichen Beisammensein zu treffen.

Der nächste Auftritt des Ensembles ist für den 9. September beim Kreisseniorennachmittag im Festzelt in Kaufering geplant. Unter der Leitung von Andreas Kößler werden sie für gute Stimmung und Unterhaltung sorgen.

Personen über 50 Jahre, die ein Blasinstrument oder Schlagzeug spielen und Freude an traditioneller Blasmusik haben, sind herzlich eingeladen, sich dem Orchester anzuschließen. Weitere Informationen sind auf der Website www.mon-la.de/projektorchester verfügbar.