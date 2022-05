Landsberg

Große Bühne für einen Landsberger: Was Malik Harris vor dem ESC sagt

Malik Harris aus Landsberg vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest in Turin.

Plus Am Samstagabend gilt es für Malik Harris: Er vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest. Der 24-Jährige schickt eine Liebesbotschaft an seine Heimatstadt Landsberg. Egal, wie der Wettbewerb ausgeht – er hat Großes vor.

Von Dominic Wimmer

„Germany twelve Points“? Heute ist beim Eurovision Song Contest (ESC) der Tag der Wahrheit für Deutschland. Gelingt es Malik Harris, die Glücklossträhne der vergangenen Jahre zu beenden? Der Sänger aus Landsberg geht mit seinem Song „Rockstars“ ins Rennen. Und vor allem in seiner Heimatstadt wird man ihm besonders die Daumen drücken. In der Bar, in der er längere Zeit jobbte, verfolgen Freunde und ehemalige Kollegen das Event beim Public Viewing. Wir haben Malik Harris diese Woche zum Video-Interview getroffen. Und da hat er nicht nur über seine Karriere geplaudert, sondern auch über die Liebe zu seiner Heimatstadt.

