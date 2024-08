Große Freude bei den Rikscha-Fahrern

„Nicht mehr so mobile Mitbürger sollen verstärkt am Leben teilnehmen, die Natur genießen und sich den Wind „um die Nase“ wehen lassen!“ Für diese Projektidee brennt das Rikscha-Team und ermöglicht Seniorenheimbewohnern Rikscha-Ausfahrten in die nähere Umgebung. Jetzt bekamen die Ehrenamtlichen aus dem AWO-Mehr­generationen­haus einen Zuschuss in Höhe von 500 Euro von der Sparkasse Landsberg-Dießen und weitere 500 Euro von einem privaten Spender. Mit dem Geld konnte ein zweiter Akku für die Senioren- Rikscha angeschafft werden.

Da die begehrten Fahrten auch im Seniorenstift in Kaufering angeboten werden, wurde es auf der Rückfahrt nach Landsberg oft knapp mit der elektrischen Unterstützung. Nicht nur einmal musste das 100 Kilo schwere Gefährt auf den letzten Metern mit Muskelkraft bewegt werden. Mit dem zweiten Akku können die Fahrer diese Tour nun entspannt angehen und noch weitere Einsätze anschließend in Landsberg durchführen.

Genauso wie in Kaufering sind auch bei den Bewohnern der Landsberger Seniorenheime die Rikscha-Touren sehr beliebt. Bei AWO, Caritas und Pichlmayr werden die Fahrer*innen bei schönem Wetter jede Woche freudig erwartet. Und neue Ehrenamtliche sind herzlich willkommen. Sie werden mit Probefahrten und Einweisungen im Vorfeld geschult und bei ihren ersten Einsätzen begleitet.

Bei Interesse melden Sie sich gerne: www.Rikscha-LL-AWO.de mail@rikscha-ll-awo.de. Das Projekt Senioren-Rikscha in Trägerschaft des AWO-Mehr­generationen­hauses feierte im Juli 2022 die erste Ausfahrt.