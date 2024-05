Landsberg

vor 24 Min.

Großübung in Landsberg: Es brennt in der JVA

Plus Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei simulieren einen Ernstfall. Unsere Redaktion begleitet die Übung und wirkt auch mit.

Von Dagmar Kübler

Erst kürzlich war ein großes Aufgebot an Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei am Klinikum in Landsberg im Einsatz. Während es sich dort um einen realen Brand handelte, fand nun wenige Tage später eine großangelegte und von langer Hand geplante Brandübung statt, und zwar an einem sensiblen Ort: der Justizvollzugsanstalt Landsberg (JVA). Welche Erkenntnisse gezogen werden konnten und welche Rolle unsere Redaktion dabei spielte.

Donnerstag, 19.30 Uhr: Die Sirene in der JVA heult auf, eine Handvoll Krähen hebt sich erschreckt vom Dach in die Lüfte. Bereits zwei Minuten später: Sirenen erklingen in der Stadt, kommen näher, drei Rettungswagen des BRK rollen an und bleiben auf dem Hindenburgring stehen, gleich danach fünf Fahrzeuge der Feuerwehr, auch das mit der Drehleiter, sodass sich eine lange Blaulichtkolonne bildet. 19.38 Uhr: Die Polizei trifft vor dem Eingangsbereich der JVA ein. 19.46 Uhr: Die Feuerwehr sperrt diesen Bereich mit einem rot-weißen Band ab. Dort befindet sich ab sofort der Verfügungsraum, in dem sich eine kleine Wagenburg bildet. Schaltzentrale ist dabei der Feuerwehrbus. Von außen dient er gewissermaßen als Flipchart, wird mit großen Papierbögen beklebt, auf denen die Anzahl der eintreffenden Helfer der verschiedenen Organisationen ebenso notiert werden wie die wichtigsten Funkmeldungen. Innerhalb kürzester Zeit ist klar: Es brennt in der Wäscherei der Krankenstation im ersten Stock, vier Personen sind „abgängig“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen