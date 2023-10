Hartfrid Neunzert unterstützt viele Künstlerinnen und Künstler in der Region

Plus Der frühere Leiter des Landsberger Neuen Stadtmuseums feierte im privaten Kreis mit Freunden und Weggefährten seinen 80. Geburtstag. Er verbindet stets das Wissen über Geschichte mit moderner Kunst.

Er war Lehrer, Museumsleiter und ist ein besonderer Buchautor. Hartfrid Neunzert, der frühere Leiter des Neuen Stadtmuseums, lud enge Freunde zu seinem 80. Geburtstag nach Hause ein. Seine große Verbundenheit gilt dem Lech-Maler Johann Mutter (1902 bis 1974), dem er 1992 eine große Ausstellung widmete und einen großen Bildband herausbrachte. 2021 erschien das Buch "Johann Mutter Grafik". Viele der gegenwärtigen Maler durften in der Ära Neunzert das Museum mit seinen historischen Räumen und Ausstellungsstücken mit moderner Kunst bereichern.

Unter ihm war das Stadtmuseum lebendig und besonders und man kann sich an viele besondere Ausstellungen von den Landkreismalern wie Martin Paulus, Klaus Schröter oder Ernst Heckelmann erinnern. Zur überregionalen Beachtung des Museums trugen aber auch Ausstellungen mit Werken von Willi Sitte, Lubo Kristek oder Samuel Bak bei. Hier fanden regelmäßig besondere Vernissagen statt, sodass sich der Weg auf den Berg lohnte. Auch das Landsberger Tagblatt unterstützte der Kunsthistoriker mit großem Engagement. Es gab Ausstellungen zu den Auktionen, die dann im Rathaus stattfanden, und er half tatkräftig mit, die Kunst für den guten Zweck, die Kartei der Not, zu versteigern.