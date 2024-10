Hollywood-Flair im Olympia Kino in Landsberg

Wenn mehr als 100 Besucher ins Olympia Kino in Landsberg strömen, um dem Welthit „Somewhere over the rainbow“ zu lauschen, mit dem die Landsberger Band „Skies and Rivers“ eine Sonntagsmatinee eröffneten, muss etwas Besonderes auf der Leinwand zu sehen sein. Da die Kinobetreiber Rudolf und Klara Gilk bekanntlich ein Fable fürs Besondere haben, zeigten sie den mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten „best foreign Film“ von 2007 „Über allen Horizonten“ (Celebration of Flight), der Filmemacherin mit Herrschinger Wurzeln, Lara Juliette Sanders.

