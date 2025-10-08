Geländer wird gesichert: Neue Bergstraße in Landsberg halbseitig gesperrt

Wer am 15. und 16. Oktober auf der Neuen Bergstraße in Landsberg unterwegs ist, der muss sich auf Beeinträchtigungen einstellen. Denn an diesem beiden Tagen führt die Stadt im Bereich der Kurve Straßenunterhaltsarbeiten durch. Bei einer turnusgemäßen Prüfung der Standfestigkeit der massiven Stützmauern im April wurde festgestellt, dass das Holzgeländer entlang der Straße gesichert werden muss.

Für die Arbeiten kommt laut Pressemitteilung ein spezielles Kranfahrzeug zum Einsatz, mit dem die Holzpfosten rückseitig an der Stützmauer neu verankert werden. Während der Bauarbeiten wird die Neue Bergstraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann in beiden Fahrtrichtungen erfolgen, jedoch mit einer Ampelregelung. Für den morgendlichen und mittäglichen Schulverkehr gilt eine Sonderregelung: Die Sperrung wird in den Zeitfenstern von 7 bis 8 Uhr sowie von 13 bis 13.45 Uhr aufgehoben, damit der Verkehr ohne Hindernis bergauf und bergab fließen kann, teilt die Stadt mit.

Auf der Neuen Bergstraße in Landsberg ist der Bau eines Geh- und Radwegs geplant

Die Arbeiten stellen dabei keine dauerhafte Lösung dar, sondern eine erforderliche Sicherungsmaßnahme, heißt es in der Pressemeldung der Stadt. Sie seien notwendig, um die Verkehrssicherheit bis zum geplanten Neubau des Geh- und Radwegs in der Neuen Bergstraße zu gewährleisten. Wie mehrfach berichtet, steht eine Umgestaltung der Neuen Bergstraße schon seit einigen Jahren im Raum, damit diese insbesondere für Radfahrerinnen und Radfahrer sicherer wird.

Für den Ausbau der Neuen Bergstraße mit eigenem Geh- und Radweg gab es bereits mehrfach Anträge, die im Stadtrat oder im Bauausschuss behandelt wurden. Für eine solche Baumaßnahme sind allerdings umfangreiche Vorplanungen notwendig, wie Jean-Marc Baum, Referatsleiter Tiefbau, zuletzt im Mai im Stadtrat erklärt hatte. Zu berücksichtigen seien dabei etwa eine Anpassung der Entwässerung, die Zufahrten zur Tiefgarage und zur Schlossbergschule, die Straßenbeleuchtung, Themen wie Statik und Tragfähigkeit sowie auch baurechtliche Aspekte. Ein Baubeginn wurde damals für Anfang 2028 in Aussicht gestellt.

Seit einigen Wochen gilt ein Überholverbot in der Kurve

Die Fraktionen der Landsberger Mitte und der Grünen hatten im Stadtrat eine Übergangslösung beantragt: Mit einem noch recht neuen Verkehrszeichen soll darauf hingewiesen werden, dass Radfahrerinnen und Radfahrer im Kurvenbereich der Neuen Bergstraße nicht überholt werden dürfen. Seit Anfang August ist bergauf vor der Kurve ein entsprechendes Schild aufgestellt.