Hund muss aus Auto befreit werden

Eine Fahrzeuglenkerin vergaß Freitagmittag in der Dr.-Friedrich-Wacker-Straße in Landsberg ihren Fahrzeugschlüssel in ihrem Auto. Die Folge: Das versperrte sich selbstständig. Der noch im Fahrzeug befindliche Hund der Autofahrerin musste daraufhin aufgrund der sich entwickelnden Hitze aus dem Pkw befreit werden.

Hinweis der Polizeiinspektion Landsberg: Auch wenn das Tier hier nicht absichtlich im Fahrzeug zurückgelassen wurde, weist die PI Landsberg besonders hinsichtlich der hohen Temperaturen der kommenden Tage darauf hin, Tiere möglichst nicht unbeaufsichtigt über einen längeren Zeitraum in Fahrzeugen zurückzulassen. (AZ)