Wie es mit der Sanierung des großen Kreisverkehrs und der B17 vorangeht

Schweres Gerät bahnt sich an diesem Vormittag zwischen dem großen Kreisverkehr im Landsberger Westen und der Anschlussstelle Igling seinen Weg über die B17. Der Geruch von frischem Asphalt steigt in die Nase, Kippfahrzeuge liefern das Gemisch an und laden es in den Aufnahmebehälter eines sogenannten Beschickers. Über ein Förderband erreicht es dann den Asphaltfertiger, der direkt dahinter unterwegs ist. Auf diese Weise wird ein kontinuierlicher Arbeitsprozess sichergestellt, die von Arbeitern gesteuerten Maschinen legen rund drei Meter in der Minute zurück. Unsere Redaktion war auf der nicht alltäglichen und viel beachteten Großbaustelle vor Ort und hat mit den Projektverantwortlichen gesprochen. Auch über den ambitionierten Zeitplan: Wird die umfangreiche Sanierungsmaßnahme tatsächlich – wie ursprünglich geplant – schon in eineinhalb Wochen abgeschlossen sein?

