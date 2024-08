In Friedheim wird ein Pkw angefahren

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ist ein grüner VW Caddy beschädigt worden, der in der Fichtenstraße in Friedheim vor einem Wohnanwesen abgestellt war. Das Schadensbild an der Front und der Fahrerseite deutet laut Polizei darauf hin, dass eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrrad gegen den Caddy gefahren war und so einen Schaden in Höhe von rund 4500 Euro verursacht hat.

Es wurden jedoch weder Kontaktdaten hinterlassen, noch erfolgte eine Verständigung der Polizei. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen. (AZ)