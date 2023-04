Landsberg

In Landsberg ähnelt Secondhand-Shoppen einer Schatzsuche

Marion Heinert betreibt den Secondhandladen Mocca am Vorderanger in Landsberg.

Plus Immer mehr Menschen zieht es in den Landsberger Secondhandladen Mocca. Besitzerin Marion Heinert setzt auf ein besonderes Konzept.

Von Liv Wohlfahrt

Klein aber fein. 60 Quadratmeter groß ist der Secondhandladen Mocca - Mode Cult am Landsberger Vorderanger. An jeder freien Stelle hängen Klamotten in den verschiedensten Farben und Mustern. Mit viel Liebe hat die Besitzerin Marion Heinert das Geschäft eingerichtet. Es wirkt gemütlich und lädt zum Stöbern und Entdecken ein. Den Ladennamen, der eigentlich für "Mode Cult Cafe" steht, hat sie von ihrem Vorgänger übernommen. "Weil es einfach keinen besseren Namen gibt", sagt Heinert.

Im Mocca gibt es alles, was das Herz begehrt. Ob Damen- oder Herrenkleidung, von No-Name- bis Designerware. "Für alle Styles und Geldbeutel ist etwas dabei", so Heinert. Man könne sich ebenso gut für einen Rave am Freitagabend wie für ein Trachtenfest ausstatten. Außer Klamotten hat der Laden Schmuck, Schuhe und Handtaschen. Das Besondere ist, dass es alle Artikel eben nur ein einziges Mal gibt.

